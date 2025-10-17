Phá cửa sổ trời cứu người kẹt trong ôtô rơi xuống sông

Trung QuốcNgười đàn ông lao xuống nước, leo lên nóc chiếc ôtô đã chìm gần đến nóc và ra sức đập vỡ cửa sổ trời.

Phá cửa sổ trời cứu người kẹt trong ôtô dưới nước Video: MRV

Chiều 14/10, một chiếc ôtô bất ngờ rơi xuống sông ở trung tâm thành phố Thái Châu. Xe nhanh chóng trôi ra xa bờ và chìm dần. Trong xe có ít nhất một người. Một người đàn ông chứng kiến sự việc liền lao xuống nước.

Người cứu hộ, Địch Song Thành, kể lại: "Tôi vừa định nhảy ra thì có người đưa cho tôi một viên gạch. Sau khi tôi nhảy xuống, viên gạch rơi xuống đáy sông. Tôi lặn xuống vớt nó lên. Sau khi lấy được viên gạch, tôi nhanh chóng trèo lên xe và đập vỡ cửa sổ trời".

Khi đó, nước đã tràn vào bên trong xe, Địch Song Thành không thể nhìn thấy người bên trong. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng anh cũng kéo được người bị kẹt ra ngoài. Đúng lúc đó, một cảnh sát tên Lý Thành Quốc đến hiện trường và tham gia cứu hộ, mang theo một chiếc phao và một dây cứu sinh.

Người đàn ông rơi xuống nước sau đó được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Anh Địch Song Thành, 40 tuổi, quê ở thị trấn Sơn Hồ, thành phố Thái Hưng, tỉnh Giang Tô, một tài xế cần cẩu cho một công ty cảng, đã được cảnh sát địa phương biểu dương tấm gương người tốt.

Mỹ Anh (theo 163)