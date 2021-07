Pha chốt hố xuất thần của Justin Thomas

Golfer Mỹ Justin Thomas ghi eagle từ cú gạt 27 mét trong trận mở màn Scottish Open thuộc European Tour hôm 8/7.

Tại hố 7 par5, Thomas lên green sau hai gậy và một putt chốt hố.

Sau eagle này, anh giữ par thêm hai hố rồi xong việc ngày khai mạc. Với 65 gậy vòng đầu, anh đứng T2 ở điểm -6, bên cạnh Lee Westwood.

Đây là phong độ 18 hố tốt nhất của Thomas kể từ vòng áp chót The Players Championship hồi tháng Ba. Khi đó, đấu thủ sinh năm 1993 đánh 64 gậy chặng thứ ba, 68 gậy ngày bế mạc, qua đó lên ngôi vô địch cùng khoản thưởng 2,7 triệu USD tại sự kiện chủ lực thuộc PGA Tour.

Scottish Open thuộc nhóm Rolex Series, được tổ chức trên sân Renaissance, par71 ở Scotland với quỹ thưởng tám triệu USD. Thomas muốn dự giải này nhằm khởi động cho chiến dịch tranh major cuối trong năm – The Open Championship - từ ngày 15/7 đến 18/7.

Hôm qua, Thomas nhập cuộc từ hố 10, ghi bốn birdie và không bogey trước eagle hố 7. Anh đạt 307,5 yard ở hai chốt được European Tour ghi khoảng cách bình quân cú đầu hố. Cả trận, Thomas phát trúng chín trong 13 fairway do sân có năm hố par3, lên green theo chuẩn 14 hố cùng 27 putt.

"Tôi có phần tiếc một số pha lên green bằng gậy sắt nhưng điểm -6 và không bogey đương nhiên là tuyệt", Thomas chia sẻ về phong độ cá nhân khi lần đầu xuất trận trên đất châu Âu kể từ đầu năm.

Đỉnh bảng Scottish Open sau 18 hố đang ở mức -7, thuộc về Senior Jack – golfer thứ 353 thế giới (bảng OWGR).

Hiện đứng thứ ba OWGR, nhưng Thomas đang "mất lửa". Bởi từ sau The Players, anh chưa vào top 10 chung cuộc qua tám giải, tính cả ba sự kiện Mỹ trong bộ tứ major truyền thống trước The Open gồm Masters (T21), PGA Championship (bị cắt loại) và US Open (T19).

Thomas đấu chuyên nghiệp từ 2013, đến nay đoạt một major - PGA Championship 2017 trong 14 chức vô địch PGA Tour. Riêng ở đấu trường Mỹ cùng năm thắng major, anh ẵm cả FedEx Cup đồng thời dẫn đầu tiền thưởng cuối mùa cùng cú đúp danh hiệu "Golfer xuất sắc" của cơ quan chủ quản và Hiệp hội Golf Nhà nghề (PGAA).

Quốc Huy