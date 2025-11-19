Phà chở 267 người mắc cạn ở đảo hoang

Hàn QuốcPhà Queen Jenuvia chở 267 người bị mắc cạn trên đảo hoang khi đang tới thành phố Mokpo, ít nhất 5 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát biển Hàn Quốc cho biết phà chở 246 hành khách và 21 thành viên thủy thủ đoàn bị mắc cạn gần đảo Jangsan thuộc huyện Sinan, cách Seoul khoảng 366 km về phía nam, lúc 20h17 hôm nay (hơn 18h Hà Nội).

Phà Queen Jenuvia với trọng tải 26.546 tấn gặp nạn khi đang trên đường từ đảo nghỉ dưỡng Jeju tới thành phố cảng Mokpo. Ít nhất 5 người bị thương nhẹ và chưa ghi nhận trường hợp tử vong sau tai nạn.

Chiếc phà được cho là mắc cạn trên một rặng đá ngầm gần đảo nhỏ không có người ở khi đang đến gần vùng biển ngoài khơi đảo Jangsan. Mũi phà xuất hiện một lỗ thủng, nhưng hiện tại chưa phát hiện tình trạng ngập nước bên trong.

Phà Queen Jenuvia mắc cạn gần đảo Jangsan thuộc huyện Sinan ngày 19/11. Ảnh: Cảnh sát biển Hàn Quốc

Cảnh sát biển Hàn Quốc đã điều động tàu tuần tra đến hiện trường để tham gia hoạt động cứu hộ cứu nạn, di chuyển hành khách đến bến tàu gần đó.

Tổng thống Lee Jae-myung đã ra lệnh khẩn trương cứu hộ phà gặp nạn sau khi nhận được thông báo về vụ tai nạn. Thông cáo của Văn phòng Tổng thống cho hay ông Lee chỉ thị các cơ quan liên quan phản ứng nhanh chóng để ngăn thiệt hại về người và công bố thông tin cập nhật về hoạt động cứu hộ theo thời gian thực cho người dân yên tâm.

Năm 2014, phà Sewol chở 470 hành khách, chủ yếu là học sinh, bị lật ngoài khơi bờ biển tây nam Hàn Quốc, khiến 304 người thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử của Hàn Quốc. Xác phà Sewol đã được trục vớt và đưa về Mokpo sau gần 3 năm gặp nạn.

Thanh Tâm (Theo Yonhap, AFP)