Phà chở 267 người mắc cạn do người lái mải xem điện thoại

Giới chức Hàn Quốc nói chiếc phà Queen Jenuvia chở 267 người bị mắc cạn trên đảo hoang do người lái phà mất tập trung vì điện thoại di động.

"Người điều khiển phà đã mải nhìn vào điện thoại di động và bật chế độ lái tự động ở khu vực đáng lẽ phải lái thủ công. Điều này khiến chiếc phà bỏ lỡ thời điểm thích hợp để thay đổi hướng đi, từ đó di chuyển về phía đảo hoang và mắc cạn tại đó", quan chức Cảnh sát Biển Hàn Quốc ngày 20/11 thông báo kết quả điều tra sơ bộ về sự việc hôm 19/11.

Đội cứu hộ giải cứu hành khách trên phà Queen Jenuvia bị mắc kẹt hôm 19/11. Ảnh: Reuters

Người lái tàu ban đầu khai rằng vô lăng bị trục trặc, nhưng sau đó thừa nhận đã mải dùng điện thoại. Quan chức Cảnh sát Biển Hàn Quốc cho biết người lái phà sẽ bị truy tố vì "hành vi cẩu thả".

Phà Queen Jenuvia chở 246 hành khách và 21 thành viên thủy thủ đoàn bị mắc cạn trên đảo hoang vào tối 19/11 khi đang tới thành phố Mokpo. 27 hành khách bị thương nhẹ.

Sự việc xảy ra gần nơi phà Sewol chở 470 hành khách, chủ yếu là học sinh, năm 2014 bị lật, khiến 304 người thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử của Hàn Quốc. Xác phà Sewol đã được trục vớt và đưa về Mokpo sau gần 3 năm gặp nạn.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)