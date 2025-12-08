Phá án mạng bế tắc 20 năm nhờ đầu mẩu thuốc lá

AnhCảnh sát xác định được nghi phạm sát hại, thiêu sống một phụ nữ nhờ ADN từ đầu lọc thuốc lá, tuy nhiên kẻ này đã qua đời vào năm 2014.

Jennifer Kiely, 35 tuổi, được lực lượng cứu hỏa Sussex phát hiện đã tử vong tại một nơi trú ẩn ven biển ở thị trấn Eastbourne vào sáng sớm 22/1/2005. Cô bị đâm 16 nhát, bị thương ở sau đầu và bị thiêu sống.

Jennifer rời bỏ gia đình sau khi bị suy sụp tinh thần. Cảnh sát Sussex cho biết cô sống trong các nhà trọ và nhà tạm trú cho người vô gia cư trên khắp miền Nam nước Anh và có một chiếc xe đẩy trẻ em để đựng đồ đạc.

Vụ tấn công được cho là có động cơ tình dục. Hai nghi phạm đã bị bắt trong cùng năm nhưng sau đó được thả mà không bị buộc tội vì không đủ bằng chứng.

Mẫu ADN được thu thập tại hiện trường, bao gồm cả từ đầu lọc thuốc lá, thuộc về một người đàn ông có hồ sơ trùng khớp với ADN tìm thấy trên cơ thể và trong máu của Jennifer, nhưng không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đầu mẩu thuốc lá được tìm thấy ở hiện trường có ADN của hung thủ. Ảnh: Sussex Police

Hai thập kỷ sau, Cảnh sát Sussex công bố Keith Dowbekin, đã qua đời ở tuổi 60 vào năm 2014, là nghi phạm sát hại Jennifer với bằng chứng ADN rõ ràng.

Trưởng thanh tra Simon Dunn cho biết trong vài năm qua, đội điều tra đã lần theo dấu vết và xác định được một số người có chung các thành phần ADN được tìm thấy tại hiện trường vụ án, tất cả đều tình nguyện cung cấp ADN để phân tích pháp y. Một mẫu lấy từ một người đàn ông ở miền bắc nước Anh vào mùa hè 2024 đã giúp cảnh sát xác định được nghi phạm là Keith Dowbekin.

Qua kiểm tra lý lịch, cảnh sát xác nhận Keith từng sống ở Eastbourne và có giao du với những người vô gia cư như Jennifer, giúp củng cố giả thuyết Keith là thủ phạm. "Nếu Keith Dowbekin còn sống, chúng tôi đã yêu cầu cơ quan công tố truy tố ông ta về tội giết Jennifer", thanh tra Dunn nói.

Trước án mạng năm 2005, Keith đã bị Cảnh sát hạt Norfolk bắt vì liên quan đến hai vụ hiếp dâm riêng biệt ở thị trấn Great Yarmouth vào năm 2003 và 2004. Thời điểm đó, không có quy định nào về việc lấy mẫu ADN từ những người bị bắt, ADN chỉ được lấy từ những người bị buộc tội.

Ngày 29/1/2005, một tuần sau khi thi thể Jennifer được tìm thấy, Keith bị chặn lại tại Cảng Dover vì ngủ ngoài đường, sau đó được thả ra vì không có ghi chú nào về ông ta trong cơ sở dữ liệu tội phạm của Cảnh sát Sussex.

Đội điều tra cũng cho biết Keith từng cung cấp mẫu ADN để làm nhân chứng cho một vụ giết người khác, nhưng mẫu này không được thêm vào cơ sở dữ liệu vì ông ta không phải là nghi phạm.

Năm 2018, cảnh sát sử dụng công nghệ ADN gia đình để thu hẹp dần danh sách người thân của hung thủ. Chỉ sau khi chính thức xác định Keith là nghi phạm vào năm 2024, cảnh sát mới biết về các vụ bắt giữ trước đó của ông ta vì tội hiếp dâm. ADN của Keith còn lưu trữ trong hệ thống của cảnh sát trùng khớp với ADN thu được từ hiện trường án mạng.

Jennifer Kiely bị sát hại tại nơi trú ẩn ven biển ở thị trấn Eastbourne, năm 2005. Ảnh: Sussex Police

Cảnh sát Sussex cho biết quyết định công khai danh tính Keith sau khi cân nhắc đến mối quan tâm lớn của công chúng, mức độ nghiêm trọng của tội ác, tác động đến gia đình nạn nhân và cộng đồng nói chung, cùng khả năng hỗ trợ việc xác định các hành vi phạm tội tiếp theo. Họ không tìm kiếm bất kỳ ai khác liên quan đến vụ việc.

Thanh tra Dunn cho biết: "Tôi vô cùng chắc chắn rằng Keith Dowbekin phải chịu trách nhiệm về vụ giết Jennifer".

"Sau 20 năm, gia đình rất biết ơn vì vụ án đã được giải quyết và vì sự nỗ lực của những người không bao giờ bỏ cuộc", gia đình Jennifer bày tỏ.

Tuệ Anh (theo Independent, BBC)