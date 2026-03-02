PGS Nguyễn Hiệu điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng giao ông Nguyễn Hiệu, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) điều hành đơn vị này, sau khi Giám đốc Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 2/3 cho biết thông tin trên. Phó giám đốc Nguyễn Hiệu sẽ điều hành hoạt động của VNU đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Giám đốc.

PGS.TS Nguyễn Hiệu, 50 tuổi, quê Hà Nam cũ (nay là Ninh Bình), tốt nghiệp cử nhân Địa lý năm 1996, lấy bằng tiến sĩ Địa mạo và Cổ địa lý năm 2008 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2011.

Ông Hiệu từng là Phó chủ nhiệm khoa Địa lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức cán bộ của VNU. Cuối năm 2021, ông trở thành Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được giao phụ trách tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, quản trị đại học, đầu tư xây dựng và phát triển đô thị đại học tại Hòa Lạc. Đại học này đánh giá đây là những mảng có tính chiến lược, quyết định sự phát triển bền vững của VNU.

PGS.TS Nguyễn Hiệu, Phó giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Đại học Quốc gia Hà Nội hiện có 12 trường đào tạo bậc đại học cùng một số trường THCS và THPT, nhiều đơn vị nghiên cứu khoa học. Tổng số học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh khoảng 78.700, theo báo cáo thường niên năm 2024.

Trên bảng xếp hạng QS năm 2026, VNU ở vị trí 158 châu Á và nhóm 761-770 thế giới. Ở bảng xếp hạng của THE, trường nằm trong nhóm 1.201-1.500 toàn cầu.

Ngoài PGS.TS Nguyễn Hiệu, Đại học Quốc gia Hà Nội còn ba phó giám đốc khác gồm: PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, Phạm Bảo Sơn và Đào Thanh Trường.

Dương Tâm