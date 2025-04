PGBank có chủ tịch mới

Bà Cao Thị Thúy Nga, thành viên HĐQT độc lập, người có 40 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, trở thành tân Chủ tịch của PGBank.

Ngày 24/4, Ngân hàng Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) đã tổ chức phiên họp thường niên năm 2025 và bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, bà Cao Thị Thúy Nga trở thành tân Chủ tịch của nhà băng này trong nhiệm kỳ tới, thay ông Phạm Mạnh Thắng.

Bà Cao Thị Thúy Nga, tân Chủ tịch PGBank. Ảnh: PGB

Bà Cao Thị Thúy Nga là Thành viên HĐQT độc lập của PGBank kể từ tháng 8/2024. Nữ doanh nhân này có bằng thạc sĩ Tài chính - tiền tệ (Học viện Tài chính), hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trong hơn 40 năm. Giai đoạn 1980-1991, bà công tác ở BIDV, từng đảm nhận chức Phó phòng cấp phát tín dụng.

Từ năm 1992, bà chuyển sang Public Bank - ngân hàng liên doanh nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam và làm Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban tổ chức nhân sự. Đến năm 2005, bà gia nhập ngân hàng quân đội (MB) với vai trò Phó tổng giám đốc phụ trách khối bán lẻ. Bà cũng đã từng là Chủ tịch của Chứng khoán MB (MBS).

Ngoài bà Cao Thị Thúy Nga, HĐQT PGBank còn 4 người khác gồm ông Nguyễn Văn Hương, ông Vương Phúc Chính, ông Đinh Thành Nghiệp và ông Nguyễn Văn Tý. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hương sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Đối với ban kiểm soát, PGBank sẽ có 4 thành viên gồm ông Trần Ngọc Dũng, ông Trịnh Mạnh Hoán, bà Đinh Thuỵ Trâm và bà Hạ Hồng Mai.

Năm 2025, ngân hàng này đặt mục tiêu mang về 1.001 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 135,3% so với 2024. Tổng tài sản dự kiến là 91.226 tỷ đồng tăng 24,9%. Nợ xấu sẽ kiểm soát dưới 2%.

Theo báo cáo tài chính quý I/2025, PGBank ghi nhận 505 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 96 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với năm ngoái. Tổng tài sản tăng 25% so với đầu năm lên mức 74.890 tỷ đồng.

PGBank cũng dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.200 tỷ đồng lên 10.00 tỷ đồng trong năm nay. Theo đó, ngân hàng thực hiện kế hoạch chào 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo kế hoạch năm trước đã thông qua. Ngoài ra, nhà băng sẽ phát hành thêm 50 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 10%.

Đơn vị này sẽ chào bán thêm 450 triệu cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 11:9, tức cổ đông sở hữu 11 cổ phiếu có quyền mua 9 cổ phiếu mới. Giá bán là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Theo ban lãnh đạo PGBank, việc phát hành cổ phần này giúp ngân hàng hiện thực hóa mục tiêu vốn điều lệ đạt 20.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Trọng Hiếu