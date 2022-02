PGA Tour vinh danh CĐV đặc biệt

MỹHôm qua 8/2, PGA Tour trao D.J. Gregory giải "Can trường" vì nỗ lực vượt bệnh bại não bẩm sinh để đi qua hơn 42.000 hố thuộc lịch đấu chính thức từ 2008.

Tổ chức chủ quản đấu trường Mỹ bất ngờ vinh danh Gregory trong tổ hợp golf TPC Scottsdale ở Arizona, địa điểm tổ chức Phoenix Open 2022.

"Can trường" ra đời từ năm 2012, trao cho các cá nhân vượt qua bệnh tật, chấn thương hoặc bi kịch đời sống để tiếp tục góp phần phát triển golf. Mười năm qua, chỉ bốn thành viên PGA Tour nhận giải, lần lượt gồm Erik Compton (2013), Jarrod Lyle (2015), Gene Sauers (2017) và Morgan Hoffmann. Lyle từng ghi hole-in-one hố 16 par3 trong vòng 2 Phoenix Open 2011. Anh qua đời năm 2018, ở tuổi 36, sau thời gian dài chống chọi với bệnh bạch cầu cấp tính dòng tuỷ được phát hiện từ bé.

D.J. Gregory vui vẻ trong phần giao lưu với Jon Rahm trước thềm Phoenix Open hôm 8/2. Ảnh: The Republic

Gregory trở thành CĐV đầu tiên nhận giải "Can trường". Anh chào đời sớm 10 tuần so với dự sinh, bị bại não bẩm sinh, với hai chân xoắn vào nhau và đôi mắt lác. Suốt 5 năm đầu đời, anh chỉ biết trườn quanh phòng riêng của bố mẹ.

Tính đến lớp 1, Gregory đã qua năm cuộc phẫu thuật, gồm cả lần cắt cơ giạng để tách hai chân. Sau ca mổ này, hai chân đều gãy. Các bác sĩ đã nẹp cố định rồi dùng một thanh chuyên dụng lèn ngang để ngăn chúng xoắn nhau như cũ. Còn đôi mắt, Gregory được xử lý năm lần. Xong thủ thuật y khoa, anh ngồi xe lăn một tháng rưỡi rồi bắt đầu tập đi.

Hồi Gregory chào đời, các bác sỹ nhận định anh sẽ không thể đi được. Nhưng cuối cùng cậu bé đã làm được. Ban đầu có người dìu, đến hai tay chống hai gậy tự bước rồi chỉ cần một gậy như hiện nay. Lên chín tuổi, Gregory tập golf, vung gậy tay trái, còn tay phải chống nạng giữ thăng bằng.

Từ 2008, anh là gương mặt quen thuộc ở PGA Tour, góp mặt ít nhất 45 giải mỗi năm. Mỗi sự kiện, anh làm quen và đề nghị song hành với đấu thủ suốt giải. Nếu người đó bị cắt loại, anh sẽ tìm người khác.

Gregory đi dự các giải PGA Tour

Bộ phận thống kê PGA Tour ước tính Gregory đã đi bộ qua hơn 42.000 hố, tương đương 25.530 km, hơn cả đấu thủ kì cựu Charles Howell III - người sẽ đạt mốc dự 600 giải PGA Tour tại Phoenix Open 2022 với tổng số 24.000 hố.

Năm đầu "dự" PGA Tour, Gregory ngã 28 lần, năm trước chỉ còn một lần, tại vòng 2 RSM Classic. Qua 13 năm "thường trực" đấu trường này, anh đã sánh bước với nhiều ngôi sao như Aaron Bradeley, Zach Johnson, Rickie Fowler, Jon Rahm. Gregory đi với Rahm từ đầu đến lúc đăng quang major US Open 2021. Những chiến thắng tương tự cũng xảy ra khi anh đi với Ben Crane, Hunter Mahan, Jason Day, Bubba Watson, Cameron Champ.

Walking For Kids - Quỹ từ thiện vì trẻ em do Gregory sáng lập đã hoạt động hơn 10 năm - đã vận động được hơn 1 triệu USD. Anh ước tính 80% nguồn thu cho quỹ đến từ đóng góp của các đấu thủ PGA Tour trong những tuần tranh giải. Hôm qua, golfer số một thế giới Jon Rahm, đơn vị tổ chức và nhà tài trợ danh xưng Phoenix Open, mỗi bên ủng hộ 25.000 USD cho "Walking For Kids". Còn PGA Tour tặng Gregory 25.000 USD với mục đích từ thiện. Anh toàn quyền chọn tổ chức thụ hưởng số tiền này.

Phoenix Open 2022 có quỹ thưởng 8,2 triệu USD, diễn ra từ ngày 10/2 đến 13/2.

Quốc Huy