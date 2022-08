PGA Tour thể hiện sức mạnh tài chính

PGA Tour sẽ bơm thêm ít nhất 100 triệu USD cho các giải thuộc nhóm “ngoại hạng” và các cuộc thi chuyên môn trong mùa 2022-2023.

Trong buổi tiếp giới truyền thông ngày 24/8, Đặc phái viên Jay Monahan thông báo PGA Tour mùa sau sẽ có 12 giải "ngoại hạng", bên cạnh sự kiện đinh The Players cùng bộ tứ major - Masters, PGA Championship, US Open và The Open. Quỹ thưởng mỗi sự kiện ít nhất 20 triệu USD.

Nhóm ngoại hạng sẽ có thêm bốn giải mới, ngoài tám giải đã xác định gồm ba giải playoff, Tournament of Champions, Genesis Invitational, Arnold Palmer Invitational, WGC-Dell Match Play, Memorial.

Genesis Invitational sẽ được nâng cấp lên nhóm giải ngoại hạng, với quỹ thưởng ít nhất 20 triệu USD. Ở kỳ gần nhất hồi tháng 2/2022, quỹ thưởng của sự kiện này chỉ ở mức 12 triệu USD. Ảnh: AP

Monahan nói nguồn tiền tăng thêm được huy động từ ngân sách hoạt động hiện có, quỹ dự phòng và các nhà tài trợ.

Khi bổ sung tài chính cho mùa mới, PGA Tour phân bổ khoảng 46 triệu USD cho mảng quỹ thưởng giải, 50 triệu USD cho "Player Impact Program" (PIP) – cuộc đua nhằm khuyến khích thành viên thu hút fan qua đó quảng bá đấu trường và vài triệu USD cho gói đảm bảo thu nhập của thành viên chính thức.

Và như thế, ngân sách thưởng PIP mùa tới sẽ đạt 100 triệu USD, còn gói đảm bảo thu nhập sẽ cam kết 500.000 USD trả mỗi người. Trong hoạt động sau, tổ chức chủ quản sẽ bù nếu đấu thủ không đạt 0,5 triệu tiền thưởng vào cuối mùa. Người đủ điều kiện hưởng chế độ này có thể yêu cầu nhận trước trọn gói.

Riêng chương trình PIP, PGA Tour sẽ dùng để xác định nhóm top với yêu cầu dự ít nhất 20 sự kiện trong lịch chung, từ đó đưa vào danh sách đấu các giải diện đặc biệt. Hiện tại, chỉ top 10 PIP được thưởng tiền, nhưng mùa tới sẽ mở đến top 20.

Ngoài ra, các đấu thủ chưa có thẻ chính thức sẽ được phụ cấp 5.000 USD mỗi người mỗi khi bị cắt loại để bù chi phí đi lại và ăn ở tại các giải. Với việc này, các đấu thủ LIV Golf Invitational Series được đài thọ trọn gói với dịch vụ cao cấp.

PGA Tour đang phải cải cách để giữ người trước sức hút của LIV Golf Invitational Series.

Invitational Series khai trương hồi tháng 6 do LIV Golf Investments vận hành với phần lớn tiền từ Quỹ đầu tư công Saudi. Đến nay, hệ thống giải này chiêu mộ được 26 ngôi sao PGA Tour và sẽ công bố thêm bảy gương mặt mới sau khi đấu trường golf hạng nhất Mỹ xong chung kết lớn Tour Championship và tìm được chủ FedEx Cup vào ngày 28/8.

Invitational Series, từ tám giải trong mùa khai trương 2022, sẽ lên 14 giải cho lịch 2023. Mỗi giải đang có quỹ thưởng 25 triệu USD, gồm năm triệu USD cho bảng đồng đội và 20 triệu USD cho bảng cá nhân trong đó phần vô địch đến bốn triệu USD.

Quốc Huy