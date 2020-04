PGA Tour mở lại vào tháng 6

PGA Tour vừa công bố lịch đấu mới hôm 16/4, sau vài tháng bị đóng cửa vì Covid-19.

Theo đó, điểm xuất phát của lịch đấu mới này là Charles Schwab Challenge từ 11/6 - 14/6 ở Texas, tức chậm ba tuần so với kế hoạch khởi tranh ban đầu vào ngày 21/5.

Rời Texas, PGA Tour sẽ đến South Carolina với RBC Heritage từ 18/6 - 21/6, trám vào chỗ trống do US Open sau khi major này được dời sang tháng 9. Đây là điểm đến "may mắn nhất" vì trước đó, RBC Heritage thuộc danh mục huỷ vì dịch bệnh.

Liền kề RBC Heritage lần lượt là Travelers Championship rồi Rocket Mortgage Classic. Hai giải này nằm trong khung từ 25/6 đến 5/7.

PGA Tour mùa 2019-2020 sẽ nối lại từ tháng 6, với Charles Schwab Challenge.

"Kế hoạch mới đánh dấu bước tiến tích cực của chúng ta trong việc đưa golf đỉnh cao trở lại thi đấu. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng các giải sẽ được tổ chức khi đáp ứng được yêu cầu an toàn sức khoẻ của chính quyền và các cơ quan y tế", thông báo cập nhật lịch đấu của PGA Tour có đoạn.

PGA Tour cũng nhấn mạnh, bốn giải đầu trong lịch mới sẽ không có khán giả thực địa.

Nếu tính cả Rocket Mortgage Classic, tháng 7 là tháng bận rộn nhất trong phần còn lại của mùa giải, với tổng cộng sáu sự kiện, theo lộ trình tuần tự Michigan - Illinois - Ohio - Minnesota - Tennessee - California.

Đến tháng 8, PGA Tour có major PGA Championship, Wyndham Championship-chặng cuối trong mùa giải thông thường và hai sự kiện thuộc nhóm playoff của FedEx Cup gồm Northern Trust và BMW Championship. Mùa giải sẽ khép lại bằng Tour Championship và chốt FedEx Cup cùng 15 triệu USD tiền thưởng cho nhà vô địch từ 4/9 - 7/9 ở bang Georgia.

Nếu có thể triển khai đúng kế hoạch điều chỉnh, PGA Tour mùa này chỉ còn 36 giải, thay vì 49 sự kiện như đã công bố hồi đầu mùa.

PGA Tour sẽ mở mùa 2020-2021 bằng Safeway Open khởi tranh tại California ngày 10/9, ba ngày sau khi kết thúc mùa cũ. Và theo cách phân bổ hiện tại, mùa mới của đấu trường này có sự hiện diện của các sự kiện đỉnh cao còn tồn đọng trong năm gồm US Open và Ryder Cup trong hai tuần cuối của tháng 9 và Masters từ 12/11 - 15/11.

Sau khi giải quyết được khâu phân bổ sự kiện và thời gian, PGA Tour còn hai vướng mắc lớn. Vấn đề đầu là phương án giải quyết thủ tục đi lại cho các golfer quốc tế trong thời gian lệnh hạn chế đi lại của Mỹ còn hiệu lực. PGA Tour có ít nhất 25 golfer và 35 caddie ở ngoài nước Mỹ.

Vấn đề còn lại là chuẩn bị phương thức và dụng cụ xét nghiệm tại giải cho các golfer và những người có liên quan.

Do thiếu hụt nguồn cung, các xét nghiệm nCoV tại Mỹ chỉ dành cho các ca nghi nhiễm nhập viện và nhân sự ngành y tế có triệu chứng mắc bệnh điển hình. Về bài toán này, các quan chức PGA Tour đánh giá phương pháp và dụng cụ xét nghiệm sẽ dồi dào hơn vào khoảng đầu tháng 6. Nhưng họ cũng khuyến cáo golfer nên tự sàng lọc nguy cơ trước và cẩn thận trong lúc đi lại.

"Có lẽ, golfer cần xét nghiệm trước khi lên đường. Suốt quá trình di chuyển đến giải, họ cần giữ vệ sinh và tuân thủ nguyên tắc an toàn mùa dịch. Rồi khi đến nơi, chúng tôi có thể xét nghiệm tại chỗ để phòng ngừa rủi ro sức hoẻ ở mức tối ưu. Việc này không chỉ diễn ra trên sân mà còn trong khách sạn và các bữa ăn", Tyler Dennis, Giám đốc phụ trách vận hành sự kiện của PGA Tour, nói.

Quốc Huy tổng hợp