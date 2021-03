PGA Tour chặn đường tắt ở The Players Championship

PGA Tour vừa thêm đường giới hạn (OB) cho hố 18 nhằm ngăn các golfer tìm lợi thế chiến thuật bằng cách vượt hồ sang fairway hố 9 The Players Championship.

"Vì an toàn của khán giả, các đấu thủ và nhân sự tổ chức, Ban trọng tài đã đặt đường giới hạn – OB bên trái hồ nước ở hố 18. Việc tương tự từng được triển khai ở hố 9 - major The Open Championship 2017, hố 13 và 18 - Sony Open 2021 và gần nhất là hố 6 – Arnold Palmer Invitational", PGA Tour lý giải trong thông báo hôm 9/3. Do đó, nếu phát OB hố 18, đấu thủ phải phát lại kèm một gậy phạt.

Đường OB hố này không ảnh hưởng đến cách xử lý theo luật nếu golfer đánh hố 9 và bóng lạc vào bẫy chung.

Hố 18 sân Stadium thuộc TPC Sawgrass. Ảnh: Today's Golfer

PGA Tour sẽ tổ chức sự kiện chủ lực The Players Championship với quỹ thưởng 15 triệu USD trên sân Stadium thuộc tổ hợp golf TPC Sawgrass ở Florida từ 11/3 đến 14/3. Tổng hành dinh PGA Tour trong khuôn viên điểm đấu.

Hố 18 của sân Stadium thuộc loại par4, dài 462 yard cho trình chuyên nghiệp, với hồ nước to, chạy suốt từ khu phát bóng đến trước green còn fairway hẹp, ôm bên phải. Nhìn từ đầu hố 18, bên trái hồ là fairway hố 9.

Bryson DeChambeau - "Trùm phát xa PGA Tour" - nghĩ vượt hồ sang fairway hố 9 sẽ có lợi hơn đường chuẩn do kiến trúc sư huyền thoại Pete Dye thiết kế. Bởi một khi qua bờ hồ đối diện, anh rộng đường lên green. Việc này trong tầm tay của các chuyên gia đánh xa PGA Tour, đặc biệt DeChambeau, với cú đầu hố bình quân 323,9 yard mùa này.

Hôm 8/3, DeChambeau thắng Arnold Palmer Invitational nhờ tận dụng biệt tài. Hai vòng cuối giải, anh hai lần băng hồ nước lớn ở hố 6, par5 để rút ngắn đường lên green và đều birdie, trong đó khoảng cách phát bóng ít nhất 370 yard. Sau khi đăng quang, anh tiết lộ ý định chọn đường tắt tương tự ở hố 18, The Players Championship. Tiếp xúc giới truyền thông tại TPC Sawgrass hôm qua, anh nhắc lại điều đó.

"Có lẽ tôi sẽ thử. Nhưng nếu có khán đài và lều dịch vụ ở hố 9 thì thôi. Vả lại ở hố 18 với gió nhẹ thì tôi vẫn có thể phát lên cách green 100 yard. Còn phát sang fairway hố 9 không hẳn được lợi thế lớn về sau nhưng đương nhiên tránh được phần lớn hồ nước sẽ tiện hơn", DeChambeau phân tích.

PGA Tour ban hành quyết định đặt OB hố cuối sân Stadium không lâu sau phiên chia sẻ của DeChambeau.

Theo phân tích từ Golf Channel, việc phát sang fairway hố 9 không hẳn là chiến thuật tối ưu khi xử lý hố 18. Vì nếu băng hồ, cú đánh phải xa lẫn chính xác. Để sang bờ đối diện ở vị trí đắc địa nhất, golfer cần phát 325 yard vào khoảng fairway bằng phẳng nhưng nhỏ.

Không đạt khoảng cách này, đấu thủ có thể nhắm trái nhưng bóng nhiều khả năng đâm bờ dốc rồi vào cỏ rough. Lệch trái hơn thì đường lên green bị cây án ngữ. Còn khu lều dịch vụ mà Dechambeau đề cập cách green hố 18 khoảng 50 yard.

Quốc Huy tổng hợp