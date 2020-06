PGA Tour bổ sung giải trong lịch tái đấu

Sân golf Muirfield Village, ở Dublin, bang Ohio sẽ đăng cai sự kiện mới, thế chỗ John Deere Classic bị huỷ vì dịch bệnh.

Theo thông báo của PGA Tour hôm 2/6, giải đấu tại Muirfield thuộc diện mở rộng với danh sách thi đấu gồm 156 golfer, diễn ra từ 9/7 đến 12/7 và sẽ cấm cửa khán giả.

Trong chương trình nối lại mùa giải, khung thời gian này thuộc về John Deere Classic trên sân Deere Run ở Silvis, bang Illinois.

Nhờ sự kiện mới xuất hiện với Workday Inc. là nhà tài trợ danh xưng, Muirfield Village trở thành ngoại lệ của mùa giải năm nay khi nhận "cú đúp sự kiện". Vì một tuần sau đó, sân này tiếp tục đón Memorial Tournament do golfer vĩ đại Jack Nicklaus chủ trì. Hiện chưa rõ vai trò của ông trong sự kiện do Workday Inc tài trợ. PGA Tour sẽ công bố thêm thông tin về sự kiện "tiền Memorial" trong vài ngày tới.

Sự kiện mới của PGA Tour sẽ diễn ra tại sân Muirfield Village, một tuần trước khi sân này đăng cai Memorial Tournament.

Trong bối cảnh mới, việc tổ chức hai giải liên tiếp ở cùng địa điểm được xem là lựa chọn hợp lý với PGA Tour, vì điều đó giúp lược bỏ khâu di chuyển, giảm gánh nặng hậu cần, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có. Nguy cơ nhiễm nCoV cho golfer, caddie và những người có liên quan nhờ đó cũng được giảm thiểu.

Workday là doanh nghiệp phần mềm quản trị tài chính và nguồn nhân lực thành lập năm 2005, có tổng hành dinh tại California. Mùa PGA Tour trước, họ là nhà tài trợ của Desert Classic nhưng sau đó được thay thế bằng American Express. Nhiều ngôi sao PGA Tour đang làm đại sứ thương hiệu cho Workday trong đó có Phil Mickelson, Matt Kuchar, Brandt Snedeker và Matt Fitzpatrick.

PGA Tour đã gạch tên John Deere Classic hôm 28/5 sau khi đồng thuận với đơn vị đăng cai. Lồng ghép vào bối cảnh địa phương, họ đánh giá John Deere Classic 2020 sẽ không hiệu quả. Các luận điểm được đưa ra gồm thất thu vé và dịch vụ ẩm thực vui chơi do không có khán giả, cơ ngơi hiện hữu không đáp ứng được yêu cầu thiết lập môi trường thi đấu an toàn. Hơn nữa, lệnh cấm tụ tập trên 50 người của bang Illinois vẫn còn hiệu lực trong tuần tổ chức giải.

Lịch mới của PGA Tour mở màn bằng Charles Schwab Challenge trên sân Colonial ở Fort Worth thuộc bang Texas khởi tranh ngày 11/6. Sự kiện này và bốn chặng liền kề phía sau sẽ không có fan thực địa.

Jack Nicklaus sáng lập Memorial Tournament vào năm 1976. Từ kì đầu đến nay, nó luôn được tổ chức trên sân do ông thiết kế, trong khuôn viên khu dân cư Muirfield Village dành cho giới chơi golf. Tiger Woods đang giữ kỉ lục năm lần đăng quang ở giải đấu này còn Patrick Cantlay là đương kim vô địch. Muirfield từng đăng cai các giải đồng đội đỉnh cao như Ryder Cup 1987, Solheim Cup 1998 và Presidents Cup 2013.

Quốc Huy tổng hợp