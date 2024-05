PGA Championship 2024 phá kỷ lục điểm âm ngày mở màn

Sắc đỏ chiếm gần nửa bảng kết quả vòng 1 PGA Championship 2024 khi có đến 64 golfer đạt điểm âm trên sân Valhalla par71 ở Kentucky.

Danh sách khởi tranh major do Hiệp hội golf nhà nghề Mỹ (PGA of America) chủ trì kỳ 2024 có 156 golfer . Ban tổ chức gắn mã màu đỏ cho điểm âm, đen cho even par và điểm dương. Với cách biểu thị như thế, tỷ lệ đỏ chiếm 41%, tương ứng cho 64 gương mặt từ đỉnh bảng đến T47 khi vòng 1 khép lại sáng nay 17/5 theo giờ Hà Nội. Đây là vòng đấu đông điểm âm nhất trong lịch sử PGA Championship. Kỷ lục cũ là 60 người, năm 2006 trên sân Medinah par72.

Schauffele dõi theo cú gạt ở hố 3 vòng đầu PGA Championship ngày 16/5. Ảnh: AP

Trong nhóm đỏ kỳ này, Xander Schauffele dẫn đầu ở mức -9 nhờ chín birdie và không bogey. Kề sau Schauffele là ba gương mặt cùng -6, liền đó là bảy tên tuổi chung -5. Bậc điểm âm đông nhất là T47 (-1), với 18 người.

Khi đánh 62 gậy cho vòng 1, Schauffele lần thứ hai chạm kỷ lục thành tích 18 hố trong lịch sử bộ tứ major nam gồm Masters, PGA Championship, US Open và The Open. Theo đó, nhóm giải danh giá đến nay ghi nhận 62 gậy cho một vòng đấu xảy ra chỉ bốn lần do ba golfer thực hiện gồm Schauffele (PGA Championship 2024, US Open 2023), Rickie Fowler (US Open 2023), Branden Grace (The Open 2014).

Schauffele, người Mỹ, năm nay 30 tuổi, đã có bảy cup trên PGA Tour, nhưng chưa từng vô địch major dù 12 lần cán đích trong top 10.

Vòng mở màn PGA Championship 2024 có nhiều pha xử lý ấn tượng, trong đó Nicolai Hojgaard là tác giả cú gạt chính xác dài nhất với kết quả birdie hố 14 par3 sau khi phát vào cách lỗ gần 17 mét. Dù vậy, Hojgaard chỉ đứng T47 (-1).

Hojgaard gạt từ 17 mét ghi birdie hố 14 par3 Hojgaard ghi birdie hố 14 par3 từ cú gạt cách 17 mét.

Số một thế giới Scottie Scheffler ghi eagle ngay hố 1 par4 bằng gậy sắt số 9 khi cách mục tiêu 169 yard. Cựu ngôi sao PGA Tour Bryson DeChambeau cũng ghi eagle kiểu "hole-out" như Scheffler ở hố 7 par5. Trong khi đó, chủ major The Open 2022 Cameron Smith giữ par sau pha cứu bóng khỏi lạch nước.

Thời tiết lý tưởng và mặt sân mềm sau mưa dẫn đến bảng kết quả vòng 1 đỏ rực. Nhưng Tiger Woods không nằm trong phân khúc đó, khi ghi +1 với bốn bogey và ba birdie, qua đó đứng T85.

Quốc Huy