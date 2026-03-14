Petrovietnam xác định TP HCM là khu vực chiến lược

Petrovietnam chọn TP HCM, đặc biệt khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, làm địa bàn chiến lược nhờ lợi thế cảng biển, hạ tầng năng lượng và vị trí kết nối vùng.

Hướng tới mục tiêu gia nhập danh sách Fortune Global 500 vào năm 2030, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) xác định TP HCM, đặc biệt khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, là địa bàn chiến lược trọng điểm. Giai đoạn 2026-2030, Tập đoàn cam kết đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng vào các dự án như trung tâm năng lượng sinh thái, điện gió ngoài khơi và đổi mới sáng tạo, nhằm đưa khu vực này trở thành trung tâm năng lượng xanh và công nghệ hàng đầu.

Ông Lê Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam. Ảnh: Petrovietnam

Ông Lê Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam cho biết tập đoàn đặt mục tiêu hoàn thành Trung tâm năng lượng sinh thái quốc gia, thúc đẩy các dự án năng lượng sạch và xanh hóa nhiên liệu cho giao thông công cộng tại TP HCM, góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Song song đó, Petrovietnam định hướng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng ven biển, cảng biển và logistics, tăng cường kết nối liên kết vùng và quốc tế, tạo động lực tăng trưởng mới, đóng góp ngân sách và tạo thêm việc làm cho địa phương.

Ông cũng chia sẻ về tiềm năng phát triển của tập đoàn gắn với lợi thế từng khu vực. Theo đó, xã Long Sơn được đánh giá có điều kiện thuận lợi để hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái, dự kiến tạo hàng nghìn việc làm xanh. Các dự án năng lượng tái tạo tại phường Rạch Dừa và hệ thống logistics phục vụ điện gió ngoài khơi tại phường Phước Thắng được kỳ vọng trở thành những trụ cột hạ tầng quan trọng.

Ông Lê Ngọc Sơn (ngoài cùng bên phải) trao đổi với cử tri phường Tân Thành, TP HCM. Ảnh: Petrovietnam

Ngoài ra, Petrovietnam dự kiến tận dụng nguồn nhiệt lạnh từ quá trình tái hóa khí tại Kho cảng LNG Thị Vải để phát triển hệ thống kho lạnh quy mô lớn, giúp nông dân các địa phương như Châu Đức bảo quản nông sản với chi phí thấp hơn, nâng cao giá trị xuất khẩu. Với xã Châu Pha, tập đoàn định hướng khai thác nguồn điện khí và công nghệ sạch để phát triển các cụm công nghiệp sinh thái, hướng tới mục tiêu xây dựng xã thông minh vào năm 2030.

Bên cạnh các kế hoạch phát triển kinh tế, lãnh đạo Petrovietnam cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Sơn trao quà cho các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và bảo trợ trẻ em Vũng Tàu, TP HCM. Ảnh: Petrovietnam

TP HCM cũng định hướng hợp tác với Petrovietnam ở 5 lĩnh vực: đô thị thông minh, năng lượng sạch, chuỗi cung ứng xanh, dịch vụ kỹ thuật biển và đổi mới sáng tạo. Sự liên kết này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với chuyển dịch năng lượng và hạ tầng hiện đại.

Hải My