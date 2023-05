Petrovietnam vượt kế hoạch kinh doanh năm tháng đầu năm

Với sản lượng khai thác vượt kế hoạch tháng 5 và năm tháng đầu năm, Petrovietnam đảm bảo cung ứng sản phẩm chủ lực như dầu thô, khí, điện và xăng dầu...

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5 và năm tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Cụ thể, khai thác dầu thô tháng 5 đạt 0,92 triệu tấn, vượt 15,6% kế hoạch tháng, tăng 2,6% so với tháng 4. Tính chung năm tháng đầu năm, khai thác dầu thô toàn tập đoàn ước đạt 4,41 triệu tấn, vượt 13,7% kế hoạch và bằng 47,5% kế hoạch năm.

Khai thác dầu thô trong nước đạt 0,77 triệu tấn, vượt 18,5% kế hoạch tháng, tăng 3% so với tháng 4, tăng 0,8% so với cùng kỳ 2022. Khai thác dầu thô trong nước trong năm tháng đạt 3,66 triệu tấn, vượt 16,3% kế hoạch năm tháng, bằng 48,6% kế hoạch năm.

Khai thác khí tháng 5 ước đạt 0,73 tỷ m3, vượt 24,5% kế hoạch, tăng 0,6% so với thực hiện tháng 4 và tăng 78,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung năm tháng đầu năm, khai thác khí toàn tập đoàn ước đạt 3,42 tỷ m3, vượt 21,2% kế hoạch 5 tháng, bằng 57,6% kế hoạch cả năm.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Petrovietnam

Theo đó, tập đoàn đã đảm bảo sản lượng khai thác khi mà hầu hết các mỏ chủ lực của Việt Nam đều đang trên đà suy giảm tự nhiên. Đại diện tập đoàn cho biết, điều này cho thấy tính hiệu quả của Petrovietnam và các đơn vị thành trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm duy trì sản lượng khai thác nhưng vẫn đảm bảo an toàn mỏ.

Về sản xuất xăng dầu trong nước (bao gồm Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn) trong tháng 5 sản xuất đạt 1,47 triệu tấn, vượt 50,4% so với kế hoạch tháng; tăng 12,3% so với tháng 4 và tăng trưởng tới 32,6 % so với cùng kỳ 2022. Tính chung năm tháng, sản xuất xăng dầu các loại đạt 6,30 triệu tấn, vượt 26,5% kế hoạch năm tháng, bằng 56% kế hoạch năm và tăng trưởng 18,1% so với cùng kỳ 2022.

"Trong bối cảnh nguy cơ thiếu điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt, sự hoàn thành đi vào phát điện thương mại của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, sản xuất điện toàn Petrovietnam đã đạt được những bước nhảy vọt", đại diện tập đoàn chia sẻ.

Theo đó, trong tháng 5, Petrovietnam sản xuất 2,77 tỷ kWh, bằng 100% kế hoạch tháng, tăng 7,8% so với tháng 4. Tính chung năm tháng, toàn tập đoàn sản xuất đạt 10,03 tỷ kWh điện thương phẩm, vượt 1% kế hoạch năm tháng, bằng 42,5% kế hoạch năm và tăng trưởng tới 46,6% so với cùng kỳ 2022.

Với việc không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, hoàn thiện chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng dầu khí, Petrovietnam là một trong những tập đoàn kinh tế chủ lực. Các sản phẩm chính như dầu thô, khí, điện và xăng dầu... còn là đầu vào cho các ngành, lĩnh vực sản xuất khác của nền kinh tế. Việc Petrovietnam duy trì đà tăng trưởng, giữ vững nhịp độ sản xuất, đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược là cơ sở, nền tảng cho các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Tuệ Minh