Petrovietnam nộp ngân sách hơn 66 nghìn tỷ đồng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam duy trì ổn định sản lượng khai thác, kinh doanh tăng trưởng, nộp ngân sách nhà nước 66,1 nghìn tỷ đồng, sau hai quý.

Petrovietnam vừa có cuộc họp giao ban tình hình sản xuất kinh doanh tháng 6; hai quý và đề ra giải pháp điều hành thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh buổi họp giao ban tại Petrovietnam.

Tập đoàn này đánh giá, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như chiến tranh Nga - Ukraine, những bất ổn địa chính trị và kinh tế... tập đoàn đã có những ứng biến linh hoạt, chủ động, thống nhất trên mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, nhờ đó đạt những kết quả khả quan.

Theo đó, khai thác dầu thô tháng 6 đạt 0,9 triệu tấn, vượt 23% kế hoạch của tháng, tính chung 6 tháng đạt 5,48 triệu tấn, vượt 23% kế hoạch 6 tháng và bằng 63% kết hoạch của năm; bằng 100% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đại diện tập đoàn, sản lượng khai thác dầu 6 tháng vượt cao so với kế hoạch do đa phần các mỏ khai thác chủ lực đạt hệ số thời gian hoạt động cao... Cùng với đó, sản xuất xăng dầu 6 tháng vượt 14% kế hoạch; sản xuất đạm vượt 8% kế hoạch; sản xuất, cung ứng khí, điện, các sản phẩm năng lượng khác đều ở mức cao, đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường...

Tổng doanh thu toàn tập đoàn là 468,3 nghìn tỷ đồng, vượt hai lần so với kế hoạch 6 tháng, đạt 84% kế hoạch năm và tăng 55% so với cùng kỳ 2021; nộp ngân sách toàn tập đoàn đạt 66,1 nghìn tỷ đồng, vượt 2,2 lần so với kế hoạch 6 tháng, hoàn thành và vượt 2% kế hoạch năm 2022 và tăng 41% so với cùng kỳ 2021.

Bên cạnh đó, Petrovietnam đã tháo gỡ các nút thắt đầu tư, dự án. Đơn cử, dự án thuộc lĩnh vực điện được tập trung triển khai theo các mốc tiến độ đề ra. Doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số với hệ thống ERP, tập trung công tác quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy trình quản lý vận hành doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn nhận định trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh những khó khăn thì cơ hội cũng rất lớn. Ông nhấn mạnh, mục tiêu trong năm 2022 của tập đoàn là duy trì sản lượng khai thác, tận dụng cơ hội giá dầu để tăng cường đóng góp cho kinh tế đất nước, bù đắp cho nhiều ngành kinh tế đang suy giảm.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận hội nghị.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị thành viên tiếp tục phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng, bám sát thị trường, kinh tế vĩ mô, xây dựng các kịch bản điều hành, nỗ lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh những tháng còn lại của năm, đặc biệt là khi các điều kiện thuận lợi ít đi.

Thế Đan (Ảnh: Petrovietnam)