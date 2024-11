Petrovietnam lọt top 3 doanh nghiệp lớn Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng VNR500 năm 2024 của Vietnam Report nhờ doanh thu, lợi nhuận và số lượng đơn hàng.

Vietnam Report vừa công bố Bảng xếp hạng VNR500 - top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2024. Trong đó, Petrovietnam đánh dấu năm thứ 16 liên tiếp nằm trong top 3. Nhiều công ty dầu khí khác cũng góp mặt trong danh sách này như Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR), PVOil, PV Gas, PVEP, PV Power, PTSC, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam và Petrosetco.

Cụm mỏ Đại Hùng. Ảnh: Petrovietnam

Theo kết quả khảo sát của Vietnam Report, tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận tăng doanh thu, lợi nhuận và số lượng đơn hàng cải thiện rõ rệt so với năm trước đó. Sự thay đổi trong lợi nhuận của doanh nghiệp không chỉ do doanh thu tăng, còn nhờ tổng chi phí giảm. Hơn nữa, tỷ lệ doanh nghiệp có mức tăng đáng kể về doanh thu và lợi nhuận chiếm lần lượt 7,7% và 10,5%, cao hơn nhiều so với mức chưa đầy 5% của năm ngoái.

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra top ba ngành có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trong 12 tháng tới là công nghệ thông tin, viễn thông với tỷ lệ 64,7%; vận tải, logistics với tỷ lệ 41,2% và điện, năng lượng. Đây là những ngành đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp nguồn lực vận hành cho nền kinh tế.

Với việc không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, hoàn thiện chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng dầu khí, Petrovietnam là một trong những tập đoàn kinh tế chủ lực. Các sản phẩm chính như dầu thô, khí, điện và xăng dầu... còn là đầu vào cho các ngành, lĩnh vực sản xuất khác của nền kinh tế. Việc Petrovietnam duy trì đà tăng trưởng, giữ vững nhịp độ sản xuất, đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược là cơ sở, nền tảng cho các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Năm 2023, tập đoàn này ghi nhận doanh thu 942.800 tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm và nộp ngân sách 151.800 tỷ. Năm nay, PVN đặt kế hoạch thu hơn 56.500 tỷ đồng, tăng 8% so với 2023; lãi trước thuế khoảng 22.000 tỷ đồng.

Bảng xếp hạng VNR500 bước sang năm thứ 18, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có quy mô lớn, duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả và ổn định. Các doanh nghiệp này thể hiện bản lĩnh kiên cường, vượt qua biến động quốc tế để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi các doanh nghiệp trụ vững sau giai đoạn khó khăn. Họ không chỉ hoàn thành kế hoạch kinh doanh, còn đóng góp vào đà phục hồi kinh tế với dự kiến tăng trưởng cả năm đạt hoặc trên 7%. Đây là nền tảng cho các bước phát triển tiếp theo trong năm cuối của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Những cố gắng của doanh nghiệp được ghi nhận nhằm lan tỏa động lực tích cực, khuyến khích cộng đồng tiếp tục đóng góp cho sự phát triển bền vững của quốc gia.

Thanh Thư