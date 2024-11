Petrovietnam hoàn thành các chỉ tiêu tài chính năm

Kết thúc 10 tháng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu tài chính cả năm được giao, về đích trước 3 tháng.

Trong tháng 10, Petrovietnam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất trọng yếu, với mức tăng trưởng từ 3 đến 84,3% so với kế hoạch. Đặc biệt, tất cả chỉ tiêu đều tăng trưởng so với tháng trước. Về tài chính, tập đoàn cũng vượt mức kế hoạch tháng từ 16% đến 3,7 lần.

Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2024 trước 2 tháng. Ảnh: PVN

Tính chung trong 10 tháng đầu năm, Petrovietnam cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch Hội đồng thành viên giao từ 0,1 đến 18,3%. Một số chỉ tiêu như sản xuất urea, điện, xăng dầu và NPK ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu của tập đoàn trong 10 tháng đạt 820.400 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành kế hoạch trước ba tháng. Doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước đạt 129.150 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

10 trong số 20 hai đơn vị thành viên của Petrovietnam hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu hợp nhất. Trong đó, 17 đơn vị ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này khẳng định mục tiêu duy trì tăng trưởng của tập đoàn dù gặp nhiều thách thức.

Trong bối cảnh thị trường tháng 10 biến động mạnh, Petrovietnam tăng cường công tác quản trị và giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập đoàn cũng thực hiện nghiêm túc công tác an toàn trên các công trình và nhà máy, đảm bảo thông suốt liên lạc và ứng trực 24/24 giờ.

Tháng 11, Petrovietnam tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kết luận 76 của Trung ương và Nghị quyết 38 của Chính phủ. Tập đoàn cũng hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam và ban hành Chỉ thị 7805 nhằm phòng chống lãng phí.

Với những kết quả đạt được, Petrovietnam được vinh danh dẫn đầu top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm nay. Đây là lần thứ 6 tập đoàn đứng đầu top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam và nằm top ba doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Trong lĩnh vực đầu tư, tập đoàn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng không chỉ để duy trì hoạt động, còn liên quan đến chiến lược phát triển. Đến tháng 10 năm nay, giá trị giải ngân đạt 27.100 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái và hơn mức giải ngân vốn đầu tư công cả nước. Giá trị đầu tư đạt 23.300 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, Petrovietnam cũng dành nhiều nguồn lực cho an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 514 tỷ đồng trong 10 tháng qua. Các hoạt động bao gồm hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo và tham gia chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát". Trong dự án tái thiết thôn Kho Vàng (Lào Cai), tập đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo tiến độ hoàn tất vào cuối năm nay.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn. Ảnh: PVN

Những tháng còn lại của năm nay, Petrovietnam tiếp tục tập trung vào tiến độ các dự án trọng điểm và thực hiện nhiều giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu suất hoạt động. Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch được giao để đạt mốc tổng doanh thu 1 triệu tỷ đồng.

Ông Sơn cũng đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị trong tháng qua và yêu cầu tiếp tục phát huy sáng kiến đổi mới sáng tạo, nahwmf tối ưu hóa hoạt động sản xuất. Ông yêu cầu rà soát công tác đầu tư để thúc đẩy thực hiện hiệu quả. Các đơn vị cần tập trung rà soát kế hoạch năm sau để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của tập đoàn. Đồng thời chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với chiến lược chung của ngành dầu khí.

Thanh Thư