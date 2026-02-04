Petrolimex thay đổi định vị thương hiệu

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thay đổi logo cùng định vị phát triển mới, tập trung điều chỉnh cách tiếp cận khách hàng, chuẩn hóa vận hành chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng dài hạn.

Lễ giới thiệu nhận diện mới được tổ chức, tại Hà Nội ngày 3/2. Theo Petrolimex, định vị phát triển được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi gồm "di sản - tận tâm - tiên phong", kế thừa nền tảng trong nhiều thập niên, đồng thời được tinh gọn và cập nhật để phù hợp với bối cảnh ngành năng lượng đang chuyển dịch.

Ông Trần Tuấn Linh, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban chỉ đạo dự án phát biểu về ba giá trị nền tảng của bộ nhận diện mới. Ảnh: Petrolimex

Trong đó, doanh nghiệp xác định "di sản" là giá trị nền tảng, hình thành từ niềm tin xã hội và những đóng góp xuyên suốt của các thế hệ đi trước đối với ngành xăng dầu Việt Nam. Giá trị này tiếp nối thông qua tinh thần trách nhiệm, sự kiên định và định hướng đổi mới trong từng giai đoạn phát triển.

"Tận tâm" được cụ thể hóa trong cách Petrolimex tổ chức vận hành và phục vụ khách hàng. Doanh nghiệp đặt con người ở vị trí trung tâm, hướng tới việc nâng cao chuẩn mực dịch vụ, bảo đảm mỗi tương tác với khách hàng, đối tác và cộng đồng diễn ra nhất quán, minh bạch và hiệu quả.

Song song đó, "tiên phong" đóng vai trò là động lực thích ứng trước những thay đổi của ngành năng lượng. Giá trị này thể hiện ở tinh thần chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ và tìm kiếm các giải pháp phát triển bền vững nhằm tạo ra giá trị dài hạn cho khách hàng và xã hội.

Theo đại diện Petrolimex, ba giá trị cốt lõi được kết nối bởi triết lý "hợp lực", nhấn mạnh sự phối hợp giữa các nguồn lực trong và ngoài doanh nghiệp. Trên nền tảng này, tập đoàn xác định định hướng phát triển gồm ba trụ cột: kế thừa giá trị di sản để chuyển mình, thực hiện cam kết hành động bằng tinh thần tận tâm và lấy đổi mới, tiên phong làm động lực dẫn dắt tăng trưởng bền vững.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của doanh nghiệp. Ảnh: Petrolimex

Định vị phát triển mới thể hiện thông qua hệ thống nhận diện với thiết kế theo hướng hiện đại, cân bằng giữa yếu tố công nghệ, cảm xúc và tính bền vững. Logo Petrolimex tiếp tục kế thừa biểu trưng chữ "P" quen thuộc, tái cấu trúc bằng ngôn ngữ hình học hiện đại với các đường nét linh hoạt. Hình ảnh số "1" âm bản kết hợp mũi tên hướng lên ở trung tâm thể hiện tinh thần hợp lực, vươn lên và định hướng phát triển.

Biểu trưng chữ "P" lần đầu được Petrolimex công bố tại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (12/01/1991), trở thành dấu hiệu nhận biết gắn bó với thương hiệu trong nhiều thập niên. Đến ngày 12/01/2012, công ty tiếp tục đổi mới hệ thống nhận diện, giữ những yếu tố cốt lõi của biểu trưng "P" nhưng được hiệu chỉnh để phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Hai gam màu truyền thống cam và xanh được giữ lại và tinh chỉnh theo hướng năng động, phù hợp hơn với môi trường số. Đơn vị cho biết, màu cam đại diện cho năng lượng và sức sống, xanh thể hiện yếu tố công nghệ, sáng tạo. Hệ thống chữ viết riêng và các họa tiết đồ họa thiết kế đồng bộ, giúp tăng khả năng nhận diện và bảo đảm tính nhất quán.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiền thân là Tổng Công ty Xăng dầu mỡ, được thành lập ngày 12/01/1956, có vai trò trọng yếu trong bảo đảm nguồn cung và phát triển thị trường xăng dầu Việt Nam. Trải qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, trong bối cảnh ngành năng lượng chuyển biến nhanh, Petrolimex cho biết việc tái định vị là bước đi cần thiết để thích ứng với vai trò và phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng.

Tại sự kiện ra mắt, ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, nói rằng Petrolimex đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, mỗi giai đoạn đều đặt ra những yêu cầu mới về cách tiếp cận và phương thức vận hành. Theo ông, việc làm mới nhận diện không nhằm thay đổi hình thức, mà phản ánh sự điều chỉnh sâu hơn về tư duy chiến lược, cách thức phục vụ và định vị trong bối cảnh mới.

Ông Thanh nhấn mạnh, hệ thống nhận diện mới đánh dấu sự tiếp nối giữa nền tảng di sản được xây dựng suốt hơn bảy thập niên và tinh thần đổi mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Sự kiện là bước chuẩn bị nhằm xây dựng ngôn ngữ thương hiệu rõ ràng, hiện đại và đồng bộ hơn, qua đó củng cố năng lực cạnh tranh, sẵn sàng cho các mục tiêu dài hạn.

Trong lần thay đổi này, bộ nhận diện và hệ giá trị thương hiệu mới được Petrolimex chủ trì triển khai, phối hợp cùng đối tác Zeit Media - đơn vị truyền thông, xây dựng thương hiệu và tổ chức sự kiện, được thành lập từ năm 2013. Trong giai đoạn tiếp theo, bộ nhận diện mới được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống theo lộ trình thống nhất, bảo đảm tính nhất quán trong vận hành và chuẩn mực về hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ.

Hoàng Đan