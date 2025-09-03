Petrolimex báo lãi thêm chục tỷ đồng sau kiểm toán

Nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam Petrolimex lãi ròng 1.635 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 56 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập cách đây một tháng.

Báo cáo tài chính bán niên vừa được kiểm toán của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có nhiều thay đổi so với nội dung tự lập vào cuối tháng 7. Doanh thu thuần là một trong những khoản biến động mạnh nhất khi giảm hơn 500 tỷ đồng, còn 144.400 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng cũng được điều chỉnh còn 135.540 tỷ đồng, thấp hơn báo cáo ban đầu gần 530 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp và thuế cũng giảm sau kiểm toán, nhờ đó doanh nghiệp này báo lãi sau thuế thêm 56 tỷ đồng, lên 1.635 tỷ đồng. Dù vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ tiêu này giảm hơn 32%. Biên lợi nhuận ròng nửa đầu năm nay đạt 1,1%, trong khi cùng kỳ là 1,6%.

Trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, lãnh đạo Petrolimex cho biết kinh doanh xăng dầu nửa đầu năm nay nhiều khó khăn, khiến biên lợi nhuận sụt giảm mạnh. Từ đầu năm, giá dầu WTI liên tục điều chỉnh, từ khoảng 70-80 USD một thùng xuống mức thấp nhất quanh 62 USD một thùng do OPEC+ tăng sản lượng và nhu cầu yếu.

Petrolimex đặt mục tiêu năm nay có doanh thu hợp nhất 248.000 tỷ đồng và lãi trước thuế 3.200 tỷ đồng, đều giảm hai chữ số so với năm trước. Sau nửa năm, họ hoàn thành 58% mục tiêu doanh số, còn lợi nhuận gần 63%.

Trên bảng cân đối kế toán, một số chỉ tiêu tài chính cũng biến động sau kiểm toán. Tổng tài sản tính đến cuối tháng 6 xấp xỉ 87.250 tỷ đồng, giảm khoảng 160 tỷ đồng so với báo cáo Petrolimex tự lập. Nợ phải trả từ 59.230 tỷ đồng xuống khoảng 59.040 tỷ đồng.

Petrolimex là nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam. Tính đến cuối năm ngoái, tập đoàn có 4.365 cửa hàng. Trong số này có gần 2.900 cửa hàng trực thuộc, còn lại là các cửa hàng xăng dầu thuộc thương nhân nhượng quyền.

Trong báo cáo thường niên 2024, Petrolimex cho biết họ nắm khoảng 50% thị phần nội địa tính theo sản lượng xăng dầu xuất bán. Nguồn thu chủ yếu đến từ kinh doanh xăng dầu, chỉ một phần nhỏ từ sản phẩm hóa dầu, gas, dịch vụ vận tải...

Phương Đông