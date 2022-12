Petimex góp phần bình ổn thị trường nhiên liệu tại ĐBSCL

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn đánh giá, Petimex là đơn vị chủ lực tham gia chương trình bình ổn thị trường nhiên liệu tại Đồng Tháp và ĐBSCL.

Trong Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Dầu khí Đồng Tháp (Petimex), ông Huỳnh Minh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao hành trình 3 thập kỷ phát triển, mở rộng thị trường và đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Theo đó, Petimex là một trong những đơn vị góp phần vào sự ổn định của thị trường nhiên liệu trên địa bàn tỉnh nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đây cũng là doanh nghiệp đóng góp hiệu quả vào nguồn thu ngân sách của tỉnh và tích cực tham gia chương trình an sinh xã hội.

"Thị trường xăng dầu trong nước và thế giới luôn diễn biến phức tạp, đặc biệt, thời gian qua, có một số địa bàn trên cả nước bị thiếu xăng dầu cục bộ khiến một số doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh hay bán cầm chừng. Tuy nhiên, thương hiệu Petimex luôn đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định, góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất của doanh nghiệp", ông Tuấn nhận xét.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lê Thanh Mân, Tổng giám đốc Petimex tổng kết lại hoạt động trong hành trình 3 thập kỷ phát triển thương hiệu "Petimex - Sếu đầu đỏ". "Qua từng bước xây dựng và phát triển, đến nay, công ty đã đạt những vị trí nhất định với ngành xăng dầu Việt Nam, nằm trong top 6 đầu mối doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu lớn", ông nhận định.

Ông Huỳnh Minh Tuấn trao bằng khen cho Petimex. Ảnh: Petimex

Hiện, Petimex kinh doanh trong các lĩnh vực: bán lẻ xăng dầu, LPG, vận tải đường sông, đường biển, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ cho thuê kho ngoại quan, chế biến hóa dầu... Thị trường phân phối của Petimex trải dài tại các tỉnh Bình Thuận, khu vực Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Nai và TP HCM. Mỗi năm, công ty ghi nhận sản lượng tiêu thụ trên 1 triệu m3, trong đó có trên 300 nghìn m3 xuất khẩu sang Campuchia. Đây là tiền đề để doanh nghiệp trở thành một trong những đơn vị chủ lực tham gia chương trình bình ổn thị trường nhiên liệu trong thời gian qua.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu, mỗi năm công ty cũng đóng góp từ 1-3 tỷ đồng vào hoạt động an sinh xã hội. Trong tháng 12, doanh nghiệp cũng thực hiện chương trình "Sóng và máy tính cho em" giúp các em học sinh có cơ hội tiếp cận với công nghệ thông tin để chủ động hội nhập trong thời đại 4.0.

Ngoài ra, Petimex cũng hỗ trợ các hộ nghèo có ngôi nhà an khang, ổn định cuộc sống để an cư lạc nghiệp. Theo đại diện công ty, hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết là một trong những biện pháp giảm nghèo hiệu quả và mang tính bền vững giúp họ ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp và vươn lên thoát nghèo.

Trong hành trình 30 năm, Petimex liên tục mở rộng thị trường và tham gia vào các chương trình bình ổn giá xăng dầu. Ảnh: Petimex

Trải qua 30 năm thành lập và phát triển, từ khi chưa có cơ sở vật chất hiện đại, đến nay, Petimex đã đầu tư 5 kho chứa xăng dầu, tổng sức chứa trên 167 nghìn khối, 134 cửa hàng bán lẻ trực thuộc và hệ thống phân phối trên 1.000 cửa hàng đại lý. Công ty cũng đang đảm bảo công ăn việc làm cho 239 lao động tại 7 chi nhánh trực thuộc và hơn 1.195 lao động trên toàn hệ thống. Trong năm 2022, doanh số của công ty đạt trên 22.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2021.

Trong tương lai, ông Huỳnh Minh Tuấn đặt kỳ vọng, với bề dày hoạt động, Petimex sẽ luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng, phát triển an toàn, bền vững và có đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp.

Chiến lược của Petimex trong thời gian tới là tiếp tục giữ vững thị trường Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển thị trường miền Đông Nam Bộ và đầu tư mới kho đầu mối Hậu Giang với tổng sức chứa 90.000 m3 sẽ đưa vào sử dụng năm 2023. Ngoài ra, Petimex cũng mở rộng kho ngoại quan từ 35.000 m3 lên 90.000 m3 và đầu tư kho chứa nhựa đường cũng như liên kết đầu tư nhà máy sản xuất dầu nhờn. Theo đó, lãnh đạo công ty cũng bày tỏ quyết tâm vượt khó khăn, hoàn thành mục tiêu về kinh doanh để tiếp tục nâng cao vị thế trên thương trường.

Hồng Thảo