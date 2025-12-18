Peter Arnett, phóng viên nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam, qua đời

Ông Arnett, người từng đoạt giải Pulitzer nhờ hàng nghìn bài báo phản ánh cuộc chiến tại Việt Nam, qua đời tại California ở tuổi 91.

Truyền thông Mỹ đưa tin ông Peter Arnett mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và qua đời ngày 17/12 ở tuổi 91. Ông nổi tiếng với sự nghiệp phóng viên chiến trường kéo dài hàng thập kỷ, đưa tin về các cuộc chiến tranh từ Việt Nam đến El Salvador, Vùng Vịnh.

Ông sinh năm 1934 tại Riverton, New Zealand, sau đó trở thành công dân Mỹ và bắt đầu sự nghiệp báo chí với tư cách phóng viên tại tờ Southland Times, trước khi chuyển sang công tác tại một tờ báo tiếng Anh ở Thái Lan.

Ông Peter Arnett trong cuộc phỏng vấn tháng 12/2016. Ảnh: Stuff

Năm 1962-1975, ông Arnett làm việc tại Việt Nam và đi khắp các chiến trường miền Nam Việt Nam trong 13 năm. Năm 1966, ông giành giải thưởng Pulitzer danh giá nhờ hơn 3.000 bài báo phản ánh cuộc chiến suốt những năm đầu thập niên 1960.

"Những bài viết của chúng tôi từ miền Nam Việt Nam rất quan trọng, bởi sự can dự của Mỹ ngay từ đầu đã gây nên tranh luận và vấp phải sự phản đối ở chính nước Mỹ. Công việc của chúng tôi là viết sự thật về cuộc chiến như chính những gì chúng tôi chứng kiến. Vì thế các tác phẩm của chúng tôi thường bị phê bình là quá chỉ trích chính phủ Mỹ", Arnett từng cho hay.

Ông là một trong những phóng viên nước ngoài cuối cùng ở lại Sài Gòn vào ngày 30/4/1975, khi Quân Giải phóng tiến vào thành phố.

Ông Arnett làm việc cho hãng thông tấn AP tới năm 1981 rồi chuyển sang CNN. Năm 1991, ông tới Baghdad khi Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất bùng nổ và phỏng vấn tổng thống Saddam Hussein. Những bản tin trực tiếp từ tiền tuyến, một số được chuyển qua điện thoại, giúp ông trở nên nổi tiếng hơn.

Khi Chiến tranh Iraq bùng phát năm 2003, ông đưa tin cho NBC và National Geographic. Ông chuyển tới Nam California từ năm 2014, sống bên gia đình và các con cho đến khi qua đời.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP)