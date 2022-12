Pet House - địa chỉ mua bán và chăm sóc thú cưng

Liên hệ:

- Pet House Sài Gòn: 1045 Kha Vạn Cân, An Bình, Thủ Đức, TP HCM.

- Trại nhân giống: 28 Kha Vạn Can, An Bình, Dĩ An, Bình Dương.

- Pet House Thú Cảnh Việt: 19 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0379.889.868.

Website: https://pethouse.com.vn.

Fanpage: Facebook.com/Binhtranpethouse.