Peru phế truất Tổng thống

Các nghị sĩ Peru bỏ phiếu luận tội và phế truất bà Dina Boluarte sau nhiệm kỳ nhiều hỗn loạn, bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội làm Tổng thống.

118 trong tổng số 130 nghị sĩ quốc hội Peru rạng sáng 10/10 bỏ phiếu đồng ý luận tội Tổng thống Dina Boluarte với lý do không đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức, khiến bà bị phế truất. "Việc luận tội Tổng thống đã được phê chuẩn", Chủ tịch Quốc hội Jose Jeri cho biết.

Sau khi bị bãi nhiệm, bà Boluarte phát biểu tại phủ tổng thống rằng động thái của quốc hội sẽ tác động đến "sự ổn định của nền dân chủ ở đất nước chúng ta". "Tôi luôn kêu gọi sự đoàn kết", bà cho hay.

Tổng thống Peru Dina Boluarte tại Jakarta, Indonesia ngày 11/8. Ảnh: AFP

Nhiều người Peru đã tập trung bên ngoài quốc hội và đại sứ quán Ecuador, nơi bà Boluarte được cho là có thể xin tị nạn. Một số người vẫy cờ, nhảy múa và chơi nhạc cụ để ăn mừng việc Tổng thống bị phế truất.

Bà Boluarte, 63 tuổi, là lãnh đạo không được lòng dân với tỷ lệ ủng hộ chỉ 2-4%. Biểu tình phản đối chính phủ Peru liên tục xảy ra từ khi bà lên nắm quyền vào tháng 12/2022. Nhiệm kỳ của bà chứng kiến nhiều vụ bê bối, điều tra, tranh cãi và bạo lực băng đảng gia tăng.

Tổng thống Peru còn đối mặt hàng chục cuộc điều tra, trong đó có cáo buộc không kê khai số quà tặng là đồ trang sức và đồng hồ xa xỉ. Hồi tháng 7, bà tiếp tục gây bức xúc khi ký sắc lệnh tăng mức lương của bản thân lên khoảng 10.000 USD mỗi tháng, cao gấp đôi so với trước đó.

Biểu tình tại Peru gia tăng những tuần gần đây sau khi chính phủ ngày 5/9 thông qua luật yêu cầu thanh niên phải đóng góp vào quỹ hưu trí tư nhân, bất chấp tình trạng việc làm bấp bênh và tỷ lệ lao động phi chính thức lên tới hơn 70%.

Các cuộc biểu tình cũng leo thang trong 6 tháng qua do băng đảng tội phạm có tổ chức gây ra loạt vụ tống tiền, giết người.

Chưa đầy một giờ sau khi phế truất bà Boluarte, các nghị sĩ bầu Chủ tịch Quốc hội Jeri làm Tổng thống thứ bảy của Peru kể từ năm 2016. Ông sẽ đảm đương chức vụ này cho đến cuộc bầu cử tháng 4/2026.

Jeri, 38 tuổi, thuộc đảng bảo thủ Somos Peru, trở thành chủ tịch quốc hội vào tháng 7 và hiện là một trong những nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới.

Sau khi nhậm chức, ông ngụ ý sẽ thực hiện cách tiếp cận cứng rắn đối với tình trạng bất ổn đang gia tăng. "Kẻ thù chính đang ở trên đường phố, đó chính là các băng đảng tội phạm. Chúng ta phải tuyên chiến với tội phạm", ông tuyên bố trước quốc hội.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)