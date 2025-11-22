Tòa Peru phát lệnh bắt quốc tế với cựu thủ tướng Chavez, hiện tị nạn tại đại sứ quán Mexico ở Lima.

Lệnh bắt do thẩm phán Tòa án Tối cao Peru Juan Carlos Checkley ban hành ngày 18/11 và công bố ngày 21/11 đối với cựu thủ tướng Betssy Chavez đã được gửi đến lực lượng cảnh sát quốc gia và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol). Theo phán quyết của tòa, sau khi bị bắt, bà sẽ bị giam 5 tháng trước phiên xét xử với lý do có nguy cơ bỏ trốn.

Bà Chavez, 36 tuổi, từng giữ chức thủ tướng trong thời gian ngắn dưới thời chính quyền tổng thống Pedro Castillo, cựu giáo viên vùng nông thôn được mệnh danh là "tổng thống nghèo đầu tiên" của Peru. Ông bị luận tội vào tháng 12/2022 sau nỗ lực giải tán quốc hội và bị bắt khi đang trên đường đến đại sứ quán Mexico ở Lima để xin tị nạn cùng gia đình. Mexico đã cấp quy chế tị nạn cho vợ và các con của ông Castillo, khiến Peru tức giận trục xuất đại sứ Mexico.

Bà Betssy Chavez tại quốc hội ở thủ đô Lima, Peru tháng 11/2022. Ảnh: Quốc hội Peru

Cựu thủ tướng Chavez cũng bị bắt vào tháng 6/2023, bị truy tố với cáo buộc âm mưu chống nhà nước và tham gia âm mưu đảo chính của cựu tổng thống Castillo. Bà bác bỏ cáo buộc, khẳng định không biết kế hoạch của ông Castillo.

Hồi tháng 9, bà Chavez được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Ngày 3/11, bà đến sứ quán Mexico tại Lima xin tị nạn và được chấp thuận. Peru đã cắt quan hệ ngoại giao với Mexico vì động thái này.

Công tố viên đang đề nghị mức án 34 năm tù đối với ông Castillo và 25 năm tù đối với bà Chavez.

Sau khi lệnh bắt được ban hành, cảnh sát siết chặt an ninh xung quanh đại sứ quán Mexico. Cảnh sát trưởng quốc gia Oscar Arriola bác khả năng tiến vào đại sứ quán, nói rằng "chúng tôi tôn trọng quyền được xin tị nạn và tị nạn chính trị, đồng thời tuân thủ các quy định được thiết lập theo chuẩn mực quốc tế".

Thủ tướng Ernesto Alvarez cũng nhấn mạnh Peru "tôn trọng luật pháp quốc tế và không có khả năng sử dụng bạo lực, càng không vi phạm luật pháp quốc tế liên quan quyền miễn trừ của cơ sở ngoại giao".

Ông Pedro Castillo tại thủ đô Lima, Peru, hồi tháng 11/2022. Ảnh: Reuters

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)