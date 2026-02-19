Peru có tổng thống thứ 8 trong 10 năm

Nghị sĩ Balcazar được bầu làm Tổng thống lâm thời thay cho ông Jeri vừa bị phế truất, trở thành lãnh đạo thứ 8 của Peru trong một thập kỷ.

Quốc hội Peru ngày 18/2 bầu nghị sĩ cánh tả Jose Maria Balcazar làm Tổng thống lâm thời sau cuộc bỏ phiếu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Luật sư kiêm cựu thẩm phán 83 tuổi cũng sẽ đảm nhận chức vụ người đứng đầu quốc hội.

Kết quả bỏ phiếu giúp chấm dứt tình trạng không có người nắm quyền kéo dài hơn 24 giờ tại Peru. Nước này dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 12/4 và ông Balcazar sẽ lãnh đạo đất nước cho đến khi người kế nhiệm lên nắm quyền ngày 28/7.

Tổng thống lâm thời Peru cam kết đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra minh bạch, không thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô, áp dụng chính sách tiền tệ thận trọng để "các chủ thể kinh tế có thể yên tâm hoạt động", cũng như tập trung trở lại vào cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.

Ông Balcazar phát biểu trước quốc hội Peru sau khi được bầu làm Tổng thống lâm thời hôm 18/2. Ảnh: AFP

Ông Balcazar trở thành tổng thống thứ 8 tại Peru trong một thập kỷ qua. Trong quãng thời gian trên, 4 tổng thống đã bị luận tội, hai người phải từ chức để tránh chịu chung số phận và chỉ duy nhất một người hoàn tất nhiệm kỳ.

Người tiền nhiệm của ông Balcazar là ông Jose Jeri, 39 tuổi, bị quốc hội Peru phế truất hôm 17/2 vì tình nghi dính líu hoạt động tuyển dụng bất thường một số phụ nữ vào chính phủ, cũng như cáo buộc tham nhũng liên quan tới một doanh nhân người Trung Quốc. Cựu tổng thống Jeri đã tuyên bố vô tội.

Ông Jeri trở thành lãnh đạo lâm thời của Peru sau khi người tiền nhiệm Dina Boluarte, nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước này, bị luận tội hồi tháng 10/2025, giữa lúc biểu tình đang lan rộng nhằm phản đối tình trạng tham nhũng và bạo lực liên quan đến tội phạm có tổ chức.

Cựu tổng thống lâm thời Jeri đã phát động chiến dịch cứng rắn nhằm chống tội phạm và nhận được sự ủng hộ nhất định, song không đủ để giúp ông thoát cảnh bị phế truất.

Phạm Giang (Theo AFP, AP)