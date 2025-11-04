Peru cắt quan hệ ngoại giao với Mexico vì nước này cấp quy chế tị nạn cho cựu thủ tướng Chavez, người đang bị điều tra về cáo buộc âm mưu đảo chính năm 2022.

"Hôm nay, chúng tôi bất ngờ và vô cùng lấy làm tiếc khi biết cựu thủ tướng Betssy Chavez, người bị cáo buộc đồng phạm trong âm mưu đảo chính của cựu tổng thống Pedro Castillo, đang được tị nạn tại khu nhà ở của đại sứ quán Mexico ở Peru", Ngoại trưởng Peru Hugo de Zela ngày 3/11 phát biểu trong một cuộc họp báo.

"Trước hành động thiếu thiện chí này và xét đến những lần can thiệp lặp đi lặp lại vào công việc nội bộ của Peru từ các tổng thống đương nhiệm và tiền nhiệm của họ, chính phủ Peru quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico ngay hôm nay", ông tuyên bố.

Bà Betssy Chavez tại Peru hồi tháng 11/2022. Ảnh: El Pais

Ông Castillo, cựu giáo viên vùng nông thôn và là nhà hoạt động công đoàn, được mệnh danh là "tổng thống nghèo đầu tiên" của Peru. Ông bị luận tội vào tháng 12/2022 sau nỗ lực giải tán quốc hội. Quan hệ giữa Peru và Mexico xấu đi rõ rệt sau khi tổng thống Castillo mất chức.

Peru đã trục xuất đại sứ Mexico sau khi Mexico cấp quy chế tị nạn cho vợ và các con của ông Castillo.

Người kế nhiệm ông Castillo, cựu tổng thống Dina Boluarte, cũng từng triệu hồi đại sứ Peru tại Mexico City về nước, cáo buộc tổng thống Lopez Obrador khi đó can thiệp công việc nội bộ của Peru do Lima thể hiện lập trường ủng hộ cựu tổng thống Castillo.

Ông Pedro Castillo tại thủ đô Lima, Peru, hồi tháng 11/2022. Ảnh: Reuters

Ông Castillo bị bắt với cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực khi đang trên đường đến đại sứ quán Mexico ở Lima để xin tị nạn cùng gia đình. Cựu thủ tướng Chavez cũng bị truy tố cùng ông. Hai người phải ra hầu tòa hồi tháng ba.

Trong khi cựu tổng thống Castillo đang bị giam, cựu thủ tướng Chavez được tại ngoại. Các công tố viên đã đề nghị mức án 25 năm tù đối với bà Chavez với cáo buộc tham gia vào kế hoạch giải tán quốc hội của ông Castillo, người bị đề nghị mức án 34 năm tù.

Cựu tổng thống Castillo phủ nhận các cáo buộc, khẳng định ông chưa bao giờ dùng vũ lực chống lại nhà nước vì quân đội đã từ chối tuân lệnh ông.

Vũ Hoàng (Theo AFP)