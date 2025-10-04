Perplexity cung cấp trình duyệt AI miễn phí

Comet, trình duyệt AI hoạt động như trợ lý cá nhân do startup Perplexity phát triển, hiện được triển khai miễn phí trên toàn thế giới.

Comet có thể tìm kiếm trên web, sắp xếp tab, soạn thảo email, mua sắm và hỗ trợ người dùng nhiều tác vụ khác. Trình duyệt AI này ra mắt hồi tháng 7, nhưng chỉ dành cho người đăng ký Perplexity Max giá 200 USD một tháng. Perplexity cho biết Comet đang được săn đón trên Internet với hàng triệu người đăng ký trong danh sách chờ.

Aravind Srinivas, CEO Perplexity. Ảnh: NDTV Profit

Theo CNBC, việc cung cấp Comet miễn phí có thể giúp Perplexity thu hút thêm người dùng trong bối cảnh cạnh tranh với các đối thủ lớn như Google, OpenAI, Anthropic. Tháng 9, Google triển khai mô hình Gemini trên trình duyệt Chrome, Anthropic tung ra tác nhân AI dựa trên trình duyệt hồi tháng 8 và OpenAI ra mắt Operator, tác nhân sử dụng trình duyệt để hoàn thành nhiệm vụ từ tháng 1.

"Chúng tôi muốn xây dựng mạng Internet tốt hơn và mọi người đều có thể tiếp cận", Aravind Srinivas, CEO Perplexity, chia sẻ với Business Insider tại sự kiện ở San Francisco ngày 1/10. Ông cũng nói rõ phiên bản miễn phí của Comet sẽ giới hạn tốc độ.

Perplexity nổi tiếng với công cụ tìm kiếm AI, cung cấp cho người dùng câu trả lời đơn giản và đường link đến nguồn tài liệu gốc. Năm ngoái, sau khi bị cáo buộc sao chép nội dung, công ty đã triển khai mô hình chia sẻ doanh thu với các nhà xuất bản. Hồi tháng 8, Perplexity giới thiệu gói Comet Plus cho phép người đăng ký truy cập nội dung từ "nhà xuất bản và nhà báo uy tín". Startup này hôm 30/9 cho biết, CNN, Condé Nast, Washington Post, Los Angeles Times, Fortune, Le Monde và Le Figaro là những đối tác xuất bản đầu tiên.

Perplexity dự kiến sớm ra mắt thêm các tính năng mới. Công ty đã hé lộ về phiên bản dành cho điện thoại di động của Comet và tính năng Background Assistant cho phép xử lý nhiều tác vụ cùng lúc theo cơ chế không đồng bộ.

Thu Thảo (Theo CNBC, Business Insider)