Perfetti Van Melle ra mắt bộ sưu tập kẹo Tết

Những hương vị kẹo quen thuộc của Perfetti Van Melle được làm mới qua thiết kế đậm chất Tết, hương vị đa dạng và trải nghiệm tương tác, phù hợp làm quà tặng cho nhiều thế hệ trong gia đình.

Perfetti Van Melle vừa ra mắt bộ sưu tập kẹo mới với thông điệp "Ngọt ngào kẹo Tết, yêu thương về nhà". Lấy cảm hứng từ hình tượng con ngựa trong văn hóa Tết Việt, bộ quà mang đến những hương vị quen thuộc được làm mới qua thiết kế và trải nghiệm sáng tạo. Đây cũng là lời chúc "mã đáo thành công", một năm mới khởi sắc mà thương hiệu gửi đến người tiêu dùng.

Bộ sưu tập Tết 2026 với chủ đề "Ngọt ngào kẹo Tết, yêu thương về nhà" của Perfetti Van Melle Việt Nam. Ảnh: Perfetti Van Melle Việt Nam

Điểm đặc biệt của bộ sưu tập nằm ở cách Perfetti Van Melle kể câu chuyện Tết bằng các thương hiệu đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt như: Alpenliebe, Chupa Chups và Mentos. Trong đó, Alpenliebe lan tỏa thông điệp "Yêu thương về nhà", gợi nhớ những khoảnh khắc ấm áp nơi bàn trà. Chupa Chups gửi gắm lời chúc "May mắn đầu năm". Mentos lại mang tinh thần "Phấn khởi du xuân", đồng hành cùng những chuyến đi, cuộc gặp gỡ đầy năng lượng đầu năm.

"Sự đa dạng giúp bộ quà Tết của Perfetti Van Melle dễ dàng phù hợp với nhiều người, từ gia đình nhiều thế hệ đến những bạn trẻ tìm kiếm món quà Tết vừa trẻ trung, vừa ý nghĩa", đại diện thương hiệu cho biết.

Bộ sưu tập Tết 2026 mang đến hệ hương vị phong phú từ các thương hiệu nổi tiếng của hãng như Alpenliebe, Chupa Chups, Mentos và Golia. Ảnh: Perfetti Van Melle Việt Nam

Năm nay, bên cạnh những hương vị quen thuộc, Perfetti Van Melle Việt Nam còn mang đến sự mới mẻ cho mùa lễ hội. Lần đầu tiên, Alpenliebe ra mắt phiên bản Alpenliebe Caramel & Milk kẹo mềm, tan chảy dịu nhẹ khi thưởng thức. Song song đó là loạt hương vị Alpenliebe dưa hay dứa với concept "xé túi mù" độc đáo, vừa ăn kẹo, vừa tận hưởng cảm giác tò mò, vui vẻ đầu năm.

Không khí xuân thêm rực rỡ với những hương vị mang sắc màu Tết như Alpenliebe Kem quả mọng, dưa hấu và cam. Đặc biệt, dòng Alpenliebe Jelly nổi tiếng với thông điệp "Bùng vị trái cây, mềm dai nhai đã" cũng góp mặt với ba phiên bản màu sắc sinh động gồm: biển xanh long lanh, tím đào và tím nho.

Bên cạnh thiết kế "bắt mắt" cùng chất lượng sản phẩm, điểm nổi bật của bộ sưu tập kẹo Tết 2026 còn nằm ở sự tương tác và trải nghiệm. Trong đó, hộp quà Chupa Chups "Gieo quẻ đầu năm" chứa 15 quẻ với những lời chúc may mắn, tạo cho người dùng cảm giác háo hức như đi gieo quẻ đầu xuân. Hộp quà Tết hạnh phúc lấy cảm hứng từ lịch Tết truyền thống, được chia thành nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn là một lời chúc và một sản phẩm mang ý nghĩa riêng, phù hợp với từng thế hệ trong gia đình. Với nhiều hình thức, mẫu mã và mức giá trải dài từ phổ thông đến tầm trung, bộ quà Tết 2026 của Perfetti Van Melle là lựa chọn dễ tiếp cận cho người tiêu dùng hiện đại.

Alpenliebe mang đến các sản phẩm kẹo gói với những hương vị quen thuộc và mới lạ, lan tỏa thông điệp "Yêu thương về nhà". Ảnh: Perfetti Van Melle Việt Nam

Perfetti Van Melle là tập đoàn bánh kẹo đa quốc gia có trụ sở tại Hà Lan và Italy, hiện diện tại hơn 150 quốc gia. Doanh nghiệp gắn bó với người tiêu dùng Việt Nam suốt hơn ba thập kỷ với các thương hiệu quen thuộc như Happydent, Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, Big Babol, Golia, Fruit-tella... Sự kết hợp giữa di sản toàn cầu và am hiểu văn hóa bản địa giúp sản phẩm liên tục đổi mới nhưng vẫn giữ được cảm giác thân quen mỗi mùa Tết.

(Nguồn: Perfetti Van Melle Việt Nam)