PepsiCo Việt Nam xây nhà máy tại Long An lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương

Nhà máy có vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng, rộng 20 ha, mục tiêu giúp hãng phát triển lâu dài ở Việt Nam và bành trướng châu Á.

Đây là nhà máy thứ 6 của Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (Suntory PepsiCo Việt Nam) vừa khởi công xây dựng tại Long An hôm nay.

Ông Jahanzeb Khan - Tổng giám đốc điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam - cho hay nhà máy có vốn đầu tư hơn 300 triệu USD (7.500 tỷ đồng), công suất dự kiến 800 triệu lít một năm. Theo kế hoạch, dự án sẽ đi vào hoạt động từ quý I/2026. Tại đây sẽ cho ra các sản phẩm có bao bì được làm từ 100% nhựa tái sinh. Dự án này nằm trong chiến lược hiện thực hóa các cam kết bền vững của Việt Nam, hướng tới giảm phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 vào năm 2050.

"Nhà máy có mức đầu tư lớn nhất trong lịch sử của công ty tại Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương", ông Jahanzeb Khan cho hay.

Lý do chọn Việt Nam để đầu tư, theo ông Jahanzeb Khan, nơi đây là thị trường quan trọng của hãng. Việt Nam có môi trường kinh doanh tốt, Chính phủ và địa phương luôn có chính sách hỗ trợ và thu hút đầu tư. "Chúng tôi kỳ vọng được Chính phủ và địa phương tạo điều kiện để hoàn thành dự án đúng tiến độ", ông Jahanzeb Khan nói.

Ông Jahanzeb Khan - Tổng giám đốc điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam (ngoài cùng bên trái) cùng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (thứ hai từ bên trái sang) tại lễ khởi công nhà máy sáng 8/4 ở Long An. Ảnh: Thi Hà

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết luôn cải thiện môi trường đầu tư để tỉnh ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn. Trong quý I, Long An thu hút 21 dự án vào khu công nghiệp, trong đó 17 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 4 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 162 triệu USD và 239 tỷ đồng. Ngoài PepsiCo Việt Nam, Lotte, VinaCapital, Saigontel... cũng đã đầu tư số vốn lớn vào Long An.

Đánh giá cao dòng vốn ngoại vào Việt Nam, ông Đỗ Thành Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ vọng dự án này sẽ đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Long An nói riêng. Đây là một trong những nhóm dự án sử dụng năng lượng tái tạo, công nghệ hiện đại phù hợp với chủ trương của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Trải qua ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam với nhà máy đầu tiên ở Hóc Môn (TP HCM), tới nay hãng này đã có 5 nhà máy đang hoạt động tại Cần Thơ, Đồng Nai, TP HCM, Quảng Nam và Bắc Ninh.

Theo báo cáo thị trường đồ uống không cồn Việt Nam của Vietdata năm 2022 công bố cho thấy, doanh thu Suntory Pepsico ghi nhận xu hướng tăng liên tục trong giai đoạn 2020-2022.

Cụ thể, năm 2020, doanh thu của thương hiệu đạt hơn 17.200 tỷ đồng. Con số này tăng nhẹ 1% vào năm 2021 sau đó tăng thêm 36,3% vào năm 2022, đạt hơn 23.700 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt hơn 3.000 tỷ đồng.

Thi Hà