PepsiCo tổ chức đêm hội Trung thu cho học sinh tại Gia Lai

Gia LaiGần 1.000 học sinh các điểm trường tại Chư Sê và Chư Prong có đêm Trung thu đáng nhớ với các hoạt động trải nghiệm như rước đèn, văn nghệ, vẽ tranh...

Hoạt động diễn ra tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Sê, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (Ia Băng, Chư Prong) và các trường tiểu học lân cận vào tối 27-28/9.

Chương trình do các cán bộ công nhân viên công ty thực phẩm PepsiCo Việt Nam lên ý tưởng, chuẩn bị vật phẩm, quà tặng, và trực tiếp tham gia thực hiện. Đêm hội do do Pepsico Việt Nam phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Việt Nam, Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội Gia Lai tổ chức.

"Bên cạnh ý nghĩa truyền thống về ngày đoàn viên, Trung thu còn là dịp toàn xã hội, các tổ chức và cá nhân thể hiện sự quan tâm tới trẻ em bằng hành động thiết thực, đóng góp vào hành trình phát triển về thể chất và tinh thần của các em", bà Nguyễn Mai Chi, Giám đốc Đối ngoại và Truyền thông, trưởng đoàn tổ chức chương trình nói.

Các thành viên Ủy ban Vòng tay Nhân Ái của PepsiCo sắp các phần quà tặng cho các em học sinh Gia Lai. Ảnh: PepsiCo

Chương trình ở mỗi điểm trường kéo dài từ đầu giờ chiều tới tối với các góc trải nghiệm đa dạng như làm đèn ông sao, bày mâm cỗ, vẽ tranh và các trò chơi truyền thống như đập niêu, kéo co, đố vui, chụp và in ảnh ngay tại chương trình.... thu hút đông đảo học sinh tham gia. Cùng với đó là chương trình văn nghệ, giao lưu với chị Hằng và chú Cuội... Đặc biệt, phần thú vị và được các bạn nhỏ chờ đón nhất là xem múa lân, phá cỗ, rước đèn Trung thu và phát quà.

PepsiCo lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ vào đêm Trung thu. Ảnh: PepsiCo

Ngoài các phần quà bánh kẹo, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, đơn vị tổ chức còn mang đến cho các em những món quà truyền cảm hứng khác như trao học bổng cho các học sinh khó khăn, vượt khó.

Cụ thể, PepsiCo cùng Tỉnh đoàn đã trao 60 phần quà (mỗi suất trị giá một triệu đồng) và 20 phần quà (mỗi suất một xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng) kèm balo cho 80 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt học lực giỏi và tích cực hoạt động đoàn đội. Với mong muốn ghi nhớ nguồn cội, lưu giữ văn hóa truyền thống và có thêm sân chơi lành mạnh cho học sinh, PepsiCo tặng thêm một bộ cồng chiêng trị giá 80 triệu đồng cho trường THCS Dân tộc Nội trú Huyện Chư Sê; tặng một công trình sân chơi thể thao giá trị 20 triệu đồng cho Trường THCS Nguyễn Chí Thanh.

Chương trình Trung thu Lồng đèn thắp sáng ước mơ là cách PepsiCo thể hiện tấm lòng. Ảnh: PepsiCo

Ông Nguyễn Kim Hành, Giám đốc nông nghiệp Công ty thực phẩm PepsiCo chia sẻ, gần hai thập kỷ qua, PepsiCo luôn tìm kiếm cơ hội đồng hành và hỗ trợ cộng đồng dân cư Tây nguyên, cụ thể là tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk - ba vùng nguyên liệu lớn nhất của PepsiCo tại Việt Nam. Điều này nhằm xây dựng nguồn cung cấp khoai nội địa ổn định cho sản xuất, và xây dựng sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Theo đó, từ năm 2008, đã có hơn 1.000 nông dân sinh sống tại Lâm Đồng, Gia Lai, Đăk Lăk được PepsiCo triển khai hỗ trợ chương trình trồng khoai tây bền vững. Đơn vị còn cung cấp cho nông dân khoai giống chất lượng cao và hỗ trợ phương pháp kỹ thuật tiên tiến trong từng giai đoạn, giúp nông dân tham gia chương trình đạt sản lượng thu hoạch 35.000 tấn khoai trên hơn 1.500 ha đất, đồng thời mang đến giải pháp tiết kiệm nước, giảm tỷ lệ xói mòn và tăng chất lượng dinh dưỡng trong đất.

Nhờ chính sách nông nghiệp xanh, ưu tiên sử dụng nhân lực bản địa, cùng cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra mà hàng nghìn nông dân tại ba tỉnh Tây Nguyên có sự đảm bảo về thu nhập, an toàn về sức khỏe cho mình, gia đình và môi trường xung quanh.

Từ đó, PepsiCo tổ chức chương trình Trung thu hàng năm và các hoạt động ý nghĩa khác nhằm thể hiện lòng biết ơn, sự trân trọng và mong muốn gắn bó lâu, hợp tác bền vững với cộng đồng người dân Tây Nguyên.

Quế Anh