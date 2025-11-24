PepsiCo thử mô hình kho chung cho mảng đồ uống và đồ ăn nhẹ

PepsiCo đang thử nghiệm mô hình phân phối hợp nhất cho hai mảng tại Bắc Mỹ là đồ ăn nhẹ và đồ uống, nhằm cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả vận hành.

Chương trình triển khai tại Texas, khu vực được đánh giá có tiềm năng tối ưu cao nhờ thị phần đồ uống thấp nhưng đồ ăn nhẹ mạnh, giúp doanh nghiệp tận dụng chung hạ tầng kho và điểm phân phối.

Theo lãnh đạo công ty, trước đây hai mảng kinh doanh này vận hành hệ thống kho bãi và phân phối riêng biệt. Việc đầu tư mạnh vào dữ liệu và công nghệ thời gian qua đã tạo điều kiện để doanh nghiệp tích hợp kho hàng, từ đó tối ưu tuyến giao nhận, giảm chi phí logistics và tăng hiệu quả đáp ứng đơn hàng.

Một số sản phẩm Frito-Lay (thuộc PepsiCo) được trưng bày tại một cửa hàng. Ảnh: Supply Chain Dive

Chủ tịch kiêm CEO Ramon Laguarta, cho biết Texas được chọn làm điểm thử nghiệm vì đây là thị trường mà PepsiCo có thị phần đồ uống thấp nhưng đồ ăn nhẹ lại chiếm tỷ trọng cao. "Khi gom hai mảng vào cùng một kho và phục vụ khách từ một điểm phân phối, chúng tôi ghi nhận nhiều lợi ích rõ rệt", ông nói trong cuộc họp kết quả kinh doanh ngày 9/10. "Chúng tôi vẫn đang thử nghiệm và tiếp tục học hỏi tại Texas".

Dự án nằm trong chiến lược "One North America" của PepsiCo, hướng tới giảm chi phí, cải thiện biên lợi nhuận và thúc đẩy tăng trưởng. Sau thời gian thử nghiệm, công ty sẽ đánh giá khả năng mở rộng mô hình này trên toàn nước Mỹ. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, giải pháp cuối cùng sẽ không áp dụng đồng nhất mà được điều chỉnh tùy theo quy mô thị trường, thị phần của từng mảng và phân bổ dân cư tại mỗi khu vực.

Sự chững lại của chi tiêu tiêu dùng và thay đổi trong thói quen ăn uống đang buộc các nhà sản xuất thực phẩm điều chỉnh kế hoạch sản xuất và cấu trúc chi phí. Sau thông báo thử nghiệm hợp nhất kho tại Texas, PepsiCo tiếp tục cho biết sẽ đóng hai cơ sở Frito-Lay tại Orlando, Florida, gồm một nhà máy và kho hàng tại chỗ vào ngày 4/11, cùng một kho ngoài địa điểm vào ngày 9/5/2026.

Ông Laguarta nhấn mạnh PepsiCo đang chuẩn bị cho "nhu cầu của tương lai, không phải của quá khứ," trong bối cảnh thị trường ngày càng tập trung vào một số ít nhà bán lẻ lớn và người tiêu dùng chuyển dịch mạnh sang các hình thức nhận hàng, giao hàng và mua sắm kỹ thuật số.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)