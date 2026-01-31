PepsiCo sử dụng mô hình kỹ thuật số thử nghiệm cải tiến nhà máy

PepsiCo đang thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo và bản sao số (digital twin) để mô phỏng, kiểm chứng và tối ưu hoạt động nhà máy, kho bãi trước khi triển khai các thay đổi ngoài thực tế.

Theo thông cáo ngày 6/1, tập đoàn hàng tiêu dùng này khởi động chương trình thí điểm giai đoạn đầu với hãng chip AI Nvidia và tập đoàn công nghệ công nghiệp Siemens. Đây là hợp tác kéo dài nhiều năm, hướng tới tái cấu trúc toàn diện hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng của PepsiCo.

"Quy mô và mức độ phức tạp của tập đoàn, từ nông trại đến kệ hàng, là rất lớn. Chúng tôi đang tích hợp AI xuyên suốt hoạt động để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và khách hàng", ông Ramon Laguarta, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn, cho biết.

Trong chiến lược hoạch định "ưu tiên số hóa", doanh nghiệp sử dụng digital twin và các tác nhân AI như những "đồng thiết kế" trong việc bố trí nhà máy, kho bãi. Công ty áp dụng nền tảng Siemens Digital Twin Composer, được xây dựng trên bộ công cụ AI Omniverse của Nvidia.

Digital twin là mô hình ảo thời gian thực của tài sản, hệ thống hoặc quy trình vật lý. Nhiều doanh nghiệp lớn như Amazon hay Walmart đã ứng dụng công nghệ này để mô phỏng tác động của các thay đổi vận hành. PepsiCo cho biết sẽ triển khai mô phỏng trước tiên tại các cơ sở ở Mỹ, sau đó mở rộng ra toàn cầu, ưu tiên các thị trường lớn trong năm nay và 2027.

"Cùng Nvidia và Siemens, PepsiCo đang tái kiến trúc hoạt động của mình, sử dụng bản sao số có độ chính xác vật lý cao và AI để đổi mới cách thiết kế, tối ưu và vận hành hệ thống toàn cầu", ông Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia, nhận định.

Theo tập đoàn, một số nhà máy và kho hàng tại Mỹ đã được chuyển đổi thành các mô hình 3D độ trung thực cao. Các mô hình này giúp doanh nghiệp thiết lập đường cơ sở hiệu suất cho hoạt động nhà máy và chuỗi cung ứng đầu, cuối. Nhóm vận hành sử dụng bản sao số để kiểm chứng và tối ưu các cấu hình mới nhằm tăng công suất và thông lượng dây chuyền sản xuất.

Nhờ khả năng tái hiện chính xác từng máy móc, băng chuyền, lộ trình pallet và đường di chuyển của nhân sự, doanh nghiệp này có thể dùng các tác nhân AI để mô phỏng, thử nghiệm và tinh chỉnh hệ thống. Doanh nghiệp cho biết có thể phát hiện tới 90% các vấn đề tiềm ẩn trong thiết kế trước khi thực hiện thay đổi vật lý.

Theo số liệu công bố, việc ứng dụng digital twin và AI giúp PepsiCo cải thiện tới 20% thông lượng dây chuyền sản xuất, hoàn tất 100% khâu kiểm chứng thiết kế và có thể giảm tới 15% chi phí đầu tư.

"Với nền tảng số thống nhất, được AI hỗ trợ, doanh nghiệp đang hướng tới một tương lai nơi mọi nhà máy và kho bãi vận hành như một hệ sinh thái thông minh", bà Athina Kanioura, Giám đốc chiến lược và chuyển đổi toàn cầu của PepsiCo, cho biết. "Khi đó, các cơ sở không chỉ phản ứng với nhu cầu mà còn có khả năng dự báo và thích ứng".

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)