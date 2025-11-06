Pepero mang trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc đến Hà Nội

Ngày hội trao bánh Pepero nhằm nhắn gửi yêu thương tới mọi người xung quanh của giới trẻ Hàn Quốc xuất hiện tại Lotte Mall West Lake từ ngày 2 đến 16/11.

Ra đời năm 1983, Pepero - thương hiệu bánh que phủ chocolate thuộc tập đoàn Lotte hiện bán chạy số 1 tại Hàn Quốc, theo công ty nghiên cứu thị trường NielsenIQ Korea. Một trong những điểm đặc trưng khiến hãng thu hút người dùng chính là sự tiện lợi. Hình dạng thanh que giúp người dùng dễ dàng thưởng thức, thích hợp để mang theo mọi lúc, mọi nơi, từ các buổi học, buổi hẹn hay trong những chuyến đi chơi.

Bên cạnh đó, đơn vị đa dạng về hương vị và kết cấu. Lớp phủ bên ngoài luôn thấm đẫm chocolate cùng các topping như hạnh nhân thơm bùi, cookie giòn tan hay bỏng giòn lạ miệng. Nhờ đó, Pepero từ món ăn vặt quen thuộc đã trở thành biểu tượng của văn hóa Hàn Quốc hiện đại, được yêu thích trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

6 vị bánh Pepero hiện có tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Pepero

Thương hiệu này cũng trở thành một biểu tượng văn hóa và tinh thần sẻ chia. Bắt nguồn từ lời nhắn của những nữ sinh Busan từ năm 1993, ngày 11/11 đã trở thành ngày Pepero (Pepero Day) tại Hàn Quốc để mọi người nhắn gửi những lời yêu thương và sự trân trọng tới những người xung quanh. Thông điệp "11/11 is Pepero Day" không chỉ gợi nhắc ý nghĩa của sự kết nối mà còn lấy cảm hứng từ hình dáng thanh mảnh, song song của những chiếc bánh Pepero - biểu tượng cho tình bạn, tình yêu và những điều ngọt ngào được chia sẻ.

Năm nay, tinh thần của ngày Pepero xuất hiện tại Lotte Mall West Lake Hà Nội thông qua hoạt động của Pepero Pop-up Store. Không đơn thuần là gian hàng trưng bày, khu vực này được thiết kế như một hành trình trải nghiệm, nơi mọi người có thể chụp ảnh, check-in, tham gia các hoạt động tương tác và nhận về nhiều phần quà.

Pepero Pop-up Store tại Lotte Mall West Lake thu hút nhiều khách hàng tới tham quan và trải nghiệm. Ảnh: Pepero

Cũng trong năm nay, nhóm nhạc đình đám Stray Kids trong vai trò đại sứ toàn cầu của Pepero đã góp phần đưa thương hiệu đến gần hơn với giới trẻ, đặc biệt là V-Stay (cộng đồng người hâm mộ Stray Kids tại Việt Nam). Tại pop-up store, hình ảnh các thành viên Stray Kids sẽ được tái hiện qua khu vực trưng bày, máy trò chơi và góc check-in đặc biệt, nơi fan có thể chụp ảnh lưu niệm, chia sẻ khoảnh khắc cùng thần tượng theo phong cách này.

Góc check-in cùng Stray Kids tại Pepero Pop-up Store ở Hà Nội. Ảnh: Pepero

Khách tham quan sẽ được thưởng thức miễn phí các sản phẩm từ hãng, đồng thời có cơ hội sở hữu nhiều phần quà lưu niệm độc quyền như móc khóa nhân vật Pepero, túi tote, gối, dây đeo điện thoại hay griptok (phụ kiện dán mặt sau điện thoại). Ngoài ra, khách còn có thể nhận voucher từ các thương hiệu thuộc Lotte Group.

Hàng ngày tại sự kiện đều diễn chuỗi trò chơi trúng thưởng, nơi người tham gia có cơ hội nhận các phần quà như máy ảnh Instax, loa Bluetooth, bàn chải điện và nhiều sản phẩm công nghệ khác. Đặc biệt vào cuối tuần, chương trình sẽ có thêm các minigame với giải thưởng như tai nghe AirPods 4 dành cho những người chơi may mắn và nhiệt tình nhất.

Bên cạnh đó, mỗi người thắng cuộc trong các trò chơi còn được nhận một set quà đủ 6 vị bánh Pepero để chia sẻ cùng bạn bè và người thân, đúng với tinh thần "Pepero - Chia ngọt ngào, gửi yêu thương".

Điểm nhấn của sự kiện chính là buổi giao lưu cùng ca sĩ (S)Trong Trọng Hiếu diễn ra vào 18h tối 11/11, biểu tượng cho tinh thần Pepero Day.

Khách hàng tham gia minigame tại Pepero Pop-up Store. Ảnh: Pepero

Trong đời sống Hàn Quốc ngày nay, từ một món bánh quen thuộc, Pepero đã trở thành biểu tượng của sự gắn bó, nơi mỗi thanh bánh không chỉ mang vị ngọt của socola mà còn là lời chúc gửi đến người nhận. Với sự kiện tại Hà Nội, đơn vị kỳ vọng sẽ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc chân thực, vui tươi và đầy cảm xúc. "Hơn cả một món ăn vặt, chúng tôi mang đến niềm vui từ sự sẻ chia", đại diện thương hiệu khẳng định.

Diệp Chi