Pepe mong Mourinho thất bại ở Benfica

Bồ Đào NhaCựu trung vệ Pepe nói không muốn thầy cũ Jose Mourinho thành công với Benfica, vì sợ làm tổn thương FC Porto.

"Jose là một HLV xuất sắc. Chắc chắn ông ấy sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Benfica giành chiến thắng. Nhưng tôi không hy vọng điều đó xảy ra, bởi như đã nói, tôi muốn FC Porto giành lại danh hiệu", cựu trung vệ Pepe nói trên tờ A Bola ngày 8/10.

Mourinho chỉ đạo trong trận Benfica hòa Porto 0-0 ở vòng 8 giải vô địch Bồ Đào Nha hôm 5/10. Ảnh: AFP

Sau nhiều năm chìm nổi ở nước ngoài, hè này Mourinho quay về Bồ Đào Nha, ký hợp đồng dẫn dắt Benfica. "Người Đặc biệt" đã cùng đội bóng mới giành hai chiến thắng và hai hòa trong bốn vòng gần nhất tại giải VĐQG, trong đó có trận hòa 0-0 trên sân của Porto hôm 5/10. Hiện, Benfica đứng thứ với 18 điểm, trong khi Porto dẫn đầu được 22 điểm qua tám vòng. Xen giữa là đương kim vô địch Sporting Lisbon được 19 điểm. Giải có 26 vòng.

Lần gần nhất Benfica vô địch Bồ Đào Nha là mùa 2022-2023. Hai mùa vừa qua, họ đều về thứ hai sau Sporting. Benfica cũng chưa giành lại Cup châu Âu kể từ hai Cup C1 liên tiếp năm 1961 và 1962.

Pepe từng phát triển tại Porto giai đoạn 2004-2007, trước khi chơi cho Real Madrid từ 2007 đến 2017 - trong đó có ba năm thi đấu dưới trướng Mourinho (2010-2013). Pepe rời Real để khoác áo Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) một năm rưỡi, trước khi trở về Porto. Năm 2024, anh kết thúc sự nghiệp với danh hiệu thứ 14 cùng đội chủ sân Dragao.

Mourinho cũng có nhiều kỷ niệm đẹp với Porto, gồm cả UEFA Cup 2003 và Champions League 2004. Sau đó, ông chu du khắp châu Âu, dẫn dắt Chelsea, Inter, Real Madrid, Man Utd, Tottenham, AS Roma và Fenerbahce. Mourinho là một trong những HLV thành công nhất lịch sử bóng đá với 26 danh hiệu.

Không muốn Mourinho thành công với Benfica, nhưng Pepe cảm thấy vui mừng vì thầy cũ trở lại Bồ Đào Nha. Theo anh, sự có mặt của nhà cầm quân 62 tuổi giúp giải thêm đa dạng về lối chơi, thu hút thêm người xem và tạo cơ hội cho các cầu thủ thể hiện chất lượng. "Tôi không nghĩ Mourinho mất đi phẩm chất gì. Ông ấy vẫn là Mourinho", Pepe nói thêm.

Cựu trung vệ này cũng mừng vì đội tuyển giành Nations League 2025 và đang dẫn đầu bảng F vòng loại World Cup 2026. Nếu thắng CH Ireland và Hungary trên sân nhà tháng này, Bồ Đào Nha có thể sớm chạm tay vào vé dự vòng chung kết giải đấu ở Mỹ - Canada - Mexico hè năm sau. "Xin chúc mừng HLV Martinez và Liên đoàn, vì chúng tôi đang đi đúng hướng", Pepe nói thêm. "Tôi rất tự tin, bởi đội tuyển đang cho thấy khả năng cạnh tranh chức vô địch World Cup".

Thanh Quý (theo A Bola)