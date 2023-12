Pep Guardiola tranh giải HLV hay nhất

HLV Man City Pep Guardiola vào danh sách rút gọn ba đề cử giải thưởng cho nhà cầm quân hay nhất năm 2023 của FIFA The Best.

Giải HLV bóng đá nam xuất sắc là một trong các hạng mục của lễ trao giải The Best thường niên. Năm nay, Guardiola, Simone Inzaghi (Inter) và Luciano Spalletti (Napoli và tuyển Italy) vào top 3 của FIFA. Người thắng giải này năm ngoái là HLV Lionel Scaloni (Argentina).

HLV Guardiola nâng cao danh hiệu Champions League cùng Man City tại sân Ataturk, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11/6. Ảnh: Reuters

Trước đó, đội ngũ chuyên gia của LĐBĐ thế giới chọn ra năm đề cử, dựa trên lá phiếu bình chọn của các HLV trưởng, đội trưởng các ĐTQG, nhà báo thể thao và CĐV trên trang chủ của FIFA. Hai HLV trong top 5 bị loại khỏi danh sách đề cử là Xavi Hernandez (Barca) và Ange Postecoglou (Celtic/Tottenham).

Người chiến thắng sẽ được công bố trong buổi lễ tại London, Anh ngày 15/1/2024. Năm thứ ba liên tiếp, Guardiola có mặt trong top 3 đề cử. Chiến lược gia Man City cũng từng là ứng viên cho giải HLV hay nhất của FIFA vào năm 2019. Guardiola chưa từng giành giải The Best của FIFA trong quá khứ. Jurgen Klopp là HLV duy nhất hai lần được vinh danh (2019, 2020).

Mùa 2022-2023, Guardiola giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử, trong đó lần đầu vô địch Champions League. Ông là HLV duy nhất giành được hai cú ăn ba tại châu Âu, sau khi làm điều đó với Barca mùa 2008-2009. Mùa trước, Pep cũng dẫn dắt Man City vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ ba liên tiếp, dù kém Arsenal tám điểm hồi đầu tháng 4.

Cùng với những danh hiệu khác như Cup FA hay Siêu cup châu Âu, thầy trò Pep Guardiola có cơ hội giành "cú ăn năm" trong một năm dương lịch nếu đăng quang ở FIFA Club World Cup tại Arab Saudi tuần tới. HLV Tây Ban Nha được xem như ứng viên sáng giá cho giải The Best, do có thành tích tốt hơn hai đối thủ Inzaghi (á quân Champions League) và Spaletti (vô địch Serie A, đưa Italy dự Euro 2024).

Ở hạng mục HLV bóng đá nữ hay nhất năm 2023, ba HLV lọt Top 3 đề cử là Jonatan Giraldez (Barca), Emma Hayes (Chelsea) và Sarina Wiegman (ĐT Anh). Những ứng viên cho giải thủ thành xuất sắc là bộ ba Yassine Bounou (Morocco, Sevilla), Thibaut Courtois (Bỉ,) và Ederson (Brazil, Man City). Các đề cử trong top 3 cầu thủ nam và nữ hay nhất vẫn chưa được FIFA công bố.

Vy Anh