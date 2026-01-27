Penske dùng AI theo dõi lô hàng

MỹPenske Logistics sắp ra mắt nền tảng AI giúp theo dõi tình trạng vận chuyển, kỳ vọng nâng cao hiệu suất và trải nghiệm khách hàng trong chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp.

Penske Logistics sẽ giới thiệu nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chủ đội xe, đơn vị quản lý kho, công ty môi giới vận tải cũng như khách hàng theo dõi tình trạng lô hàng theo thời gian thực.

Nền tảng AI này do Augment phát triển, dự kiến được Penske triển khai chính thức sau chương trình thử nghiệm kéo dài sáu tháng đạt kết quả tích cực. Công nghệ mới được kỳ vọng tăng cường năng lực "rack & trace", bổ sung nguồn dữ liệu về trạng thái hàng hóa cho khách hàng. Hệ thống sẽ tự động liên hệ qua cuộc gọi, email hoặc tin nhắn khi không thể cập nhật trạng thái lô hàng bằng các phương thức truyền thống. Giai đoạn đầu, công cụ AI được dùng để xác thực tình trạng khoảng 600.000 chuyến hàng.

Penske Logistics hiện xếp thứ 12 trong danh sách 100 hãng vận tải thuê ngoài lớn nhất Bắc Mỹ do Transport Topics công bố. Ảnh: Penske Logistics

Penske cho biết năng suất làm việc có thể tăng 30% - 40% nhờ loại bỏ các quy trình thủ công lặp lại và cải thiện quy trình theo dõi, phối hợp với bộ phận điều độ của các hãng vận tải.

"Chúng tôi đang triển khai chiến lược AI một cách mạnh mẽ, và hợp tác với Augment là một trong nhiều sáng kiến công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng", ông Jeff Jackson, Chủ tịch Penske Logistics, cho biết.

Theo ông Jackson, việc ứng dụng AI ở quy mô lớn giúp mang lại sự thuận tiện, minh bạch và độ tin cậy cao hơn cho khách hàng trong bối cảnh vận hành ngày càng phức tạp.

Về phía đối tác công nghệ, ông Harish Abbott, đồng sáng lập kiêm CEO Augment, cho rằng chuyển đổi AI trong logistics không chỉ là bổ sung công cụ mới mà là cơ hội tái thiết công việc trên nền tảng phù hợp với đặc thù ngành và các quy trình sẵn có.

Hiện Augment phục vụ nhiều khách hàng lớn như NFI, Hirschbach Motor Lines, Echo Global Logistics và Arrive Logistics.

Không chỉ Penske Logistics, các mảng kinh doanh khác thuộc Penske Transportation Solutions, trong đó có Penske Truck Leasing, cũng đang đẩy mạnh ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả. Nền tảng quản lý đội xe Catalyst AI của Penske Truck Leasing ra mắt từ tháng 4/2024, bao gồm cả công cụ "Fantasy Fleet" nhằm cải thiện hiệu suất vận hành.

Theo khảo sát Transportation Leaders Survey 2025 do Penske Truck Leasing công bố, khoảng 70% doanh nghiệp vận tải đã áp dụng AI trong năm 2025, tăng 17 điểm phần trăm so với năm trước. Các ứng dụng phổ biến nhất gồm theo dõi hiệu suất phương tiện, định giá cước, tối ưu nhiên liệu, khai thác đội xe, so sánh chuẩn và bảo trì.

Penske Logistics là đơn vị cung cấp dịch vụ logistics và vận tải tích hợp thuộc Tập đoàn Penske Transportation Solutions, hoạt động tại Bắc Mỹ với thế mạnh về quản lý chuỗi cung ứng, vận tải đường bộ và giải pháp công nghệ cho ngành logistics.

Doanh nghiệp có trụ sở tại Reading, bang Pennsylvania hiện xếp thứ 12 trong danh sách 100 hãng vận tải thuê ngoài lớn nhất Bắc Mỹ do Transport Topics công bố. Đơn vị Penske Transportation Solutions cũng đứng thứ 19 trong Top 100 công ty logistics lớn nhất khu vực. Hoạt động trong mảng vận tải chuyên tuyến, xe tải đông lạnh, LTL và TL, Penske Logistics đang khai thác hơn 7.000 đầu kéo và 20.000 rơ-moóc.

Gia Hân (Theo )