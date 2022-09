Penn Academy dạy tiếng Anh theo khung tiêu chuẩn của Mỹ

Penn Academy áp dụng khung tiêu chuẩn của 46 tiểu bang tại Mỹ - Common Core State Standards (CCSS) để dạy tiếng Anh cho trẻ hiệu quả, tự nhiên hơn.

CCSS là tập hợp những tiêu chuẩn rõ ràng về các kỹ năng và kiến thức dành cho học sinh thuộc mỗi cấp học, trải dài từ bậc mầm non đến lớp 12. Khung này được biên soạn và quản lý bởi hai tổ chức Council of Chief State School Officers (CCSSO) và National Governors Association Center for Best Practices (NGA Center).

Thay vì dạy học sinh vượt qua các bài thi với điểm số cao như lối giáo dục truyền thống, CCSS khuyến khích người học đào sâu từng kiến thức và rèn luyện kỹ năng cần thiết để bước vào đại học, phát triển sự nghiệp trong tương lai. Từ đó, học sinh hiểu rõ bản chất từng vấn đề và ghi nhớ lâu hơn.

Theo đó, Trung tâm Ngoại ngữ Penn Academy triển khai các khóa học ngoại ngữ dựa trên chương trình giáo dục từ bang Pennsylvania (Mỹ), áp dụng tiêu chuẩn CCSS vào các chương trình đào tạo với mong muốn giúp trẻ em Việt nâng cao trình độ Anh ngữ.

Giáo viên Penn Academy giúp học sinh tìm hiểu cả chiều rộng và chiều sâu của vấn đề. Ảnh: Penn Academy

Thay vì để học sinh phát triển rời rạc bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, Penn Academy liệt kê rõ những tiêu chí cần đạt của mỗi kỹ năng theo từng cấp học dựa trên tiêu chuẩn CCSS. Nhờ đó, sau mỗi khóa học, các em sẽ đạt trình độ ngoại ngữ tương ứng với năng lực của một học sinh bản ngữ bằng tuổi.

Ví dụ, với khóa học dành cho trẻ 6 tuổi, học sinh có thể nhận biết các chữ cái và chữ số trong tiếng Anh, sự khác biệt giữa sách dạng kể chuyện và cung cấp thông tin. Học sinh 7 tuổi sẽ học cách tự đặt các câu hỏi dạng 5W - 1H về một câu chuyện hay đoạn thông tin cung cấp sẵn. Như vậy, dựa trên các tiêu chí của CCSS, kỹ năng đọc (reading) sẽ được nâng cấp một cách hợp lý và phù hợp với năng lực, độ tuổi của các em.

Một buổi học tại Penn Academy. Ảnh: Penn Academy

Bên cạnh đó, học sinh học cách vận dụng bốn kỹ năng để cùng phân tích, đánh giá, diễn giải một vấn đề thông qua hoạt động làm việc đơn lập và làm việc nhóm. Penn Academy cũng khuyến khích các em sử dụng tiếng Anh trong tất cả hoạt động. Nhờ vậy, trẻ sẽ được tiếp cận tiếng Anh tự nhiên thông qua nhiều phương pháp như học thông qua trò chơi, các dự án hay chuyến tham quan, dã ngoại.

Đồng thời, khi áp dụng khung CCSS, học sinh có thể nhận thức rõ bản thân đang học cái gì hay cần cải thiện, bổ sung và phát huy kỹ năng nào sau từng cấp học. Từ đó, các em có thể tận hưởng quá trình học tiếng Anh cùng bạn bè và các thầy cô người bản xứ tại Penn Academy.

Thiên Minh