Penci được phát triển với định hướng phục vụ người Việt, tích hợp AI gợi ý hơn 30.000 mẫu thiết kế trực tuyến, nhiều mẫu thể hiện đặc trưng văn hóa Việt.

Đại diện đơn vị này nhận định, truyền thông số phát triển mạnh, các nền tảng thiết kế trực tuyến ngày càng phổ biến nhờ giao diện thân thiện, kho mẫu đa dạng và khả năng cá nhân hóa cao. Tuy nhiên, phần lớn các công cụ hiện nay được phát triển theo hướng toàn cầu hóa, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu đặc thù về văn hóa, ngôn ngữ, hình ảnh của người dùng Việt Nam.

Ra đời nhằm lấp đầy khoảng trống này, Penci - nền tảng thiết kế trực tuyến tích hợp AI - được phát triển từ góc nhìn của người Việt, hướng đến phục vụ cộng đồng trong nước bằng những giải pháp thiết kế mang đậm bản sắc.

Penci là nền tảng thiết kế trực tuyến phục vụ người Việt. Ảnh: Penci

Không chỉ là nơi cung cấp thư viện mẫu đa dạng, Penci tập trung thể hiện tinh thần văn hóa Việt Nam đương đại qua từng chi tiết thiết kế, từ màu sắc, biểu tượng, font chữ đến nội dung. Đội ngũ họa sĩ trẻ của nền tảng liên tục cập nhật xu hướng thị trường, đồng thời tích hợp các công cụ AI để người dùng dễ dàng tạo ra sản phẩm của riêng mình mà không tốn chi phí.

Founder Lưu Lam Sơn (thứ 5 từ phải qua) và team Penci. Ảnh: Penci

Nhà sáng lập Penci Lưu Lam Sơn, cũng là Founder của Thế Giới In Ấn - đơn vị đã có gần 15 năm hoạt động trong ngành, anh cho biết nền tảng ra đời từ chính những đơn hàng thực tế. Theo vị này, hiện nay nhiều khách hàng gặp khó khăn vì không có sẵn mẫu thiết kế khi in ấn, dẫn đến phải thuê ngoài, tốn kém thời gian và chi phí. Ngoài ra, thị trường cũng thiếu các ấn phẩm truyền thông phục vụ cho các dịp quan trọng như Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 hay 2/9... Đây là lý do ra đời của Penci, nền tảng thiết kế tích hợp AI giúp người dùng tự tạo các mẫu phù hợp, miễn phí.

Nền tảng bắt đầu quá trình thử nghiệm từ tháng 4. Đến nay, Penci thu hút sự chú ý từ cộng đồng thiết kế trong nước, vượt mốc 30.000 sản phẩm, với nội dung trải rộng từ các dịp lễ Tết, giáo dục, F&B đến ngành làm đẹp, xây dựng... Đơn vị này cho biết có hơn 7.000 người dùng và 20.000 thiết kế được thực hiện.

Kho thư viện mẫu thiết kế đa dạng màu sắc, chủ đề. Ảnh: Penci

"Những con số này cho thấy tiềm năng phát triển của một nền tảng thiết kế thuần Việt, dễ sử dụng và gần gũi với người Việt. Penci không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là lời khẳng định về năng lực sáng tạo của giới trẻ Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ về công nghệ, thương hiệu và bản sắc", đại diện Penci nói.

Đơn vị này đặt mục tiêu trở thành nền tảng thiết kế trực tuyến số một tại Việt Nam, không chỉ về lượng người dùng mà còn là nơi khơi dậy cảm hứng sáng tạo, đồng hành cùng thế hệ trẻ trong hành trình định hình thẩm mỹ và bản sắc.

Thái Anh

Truy cập tại đây để tìm hiểu và trải nghiệm.