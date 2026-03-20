Pellegrini: 'La Liga chất lượng nhất thế giới'

Tây Ban NhaTheo HLV Manuel Pellegrini, Ngoại hạng Anh hấp dẫn hơn nhưng vẫn thua La Liga về chất lượng.

"Ngoại hạng Anh hay nhất thế giới vì tính năng động, độ hấp dẫn, các sân vận động luôn chật kín khán giả, và vì các cầu thủ không ăn vạ. Tuy nhiên, thứ bóng đá chất lượng nhất đang được chơi ở La Liga", HLV Manuel Pellegrini trả lời tối 19/3 về câu hỏi La Liga có phải giải vô địch quốc gia mạnh nhất thế giới hay không. "Đội tuyển quốc gia, các CLB ở Champions League và Europa League đã chứng minh điều đó. Có lẽ, La Liga cải thiện độ hấp dẫn và giảm cầu thủ ăn vạ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, thứ bóng đá chất lượng nhất đang được chơi ở đây".

HLV Manuel Pellegrini (phải) giúp Betis thắng Panathinaikos 4-1 chung cuộc ở vòng 1/8 Europa League tối 19/3. Ảnh: RBB

Pellegrini từng thành công ở cả La Liga và Ngoại hạng Anh. HLV người Chile đưa Villarreal về thứ ba La Liga 2004-2005, vào bán kết Champions League 2005-2006, giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh 2013-2014 và vào bán kết Champions League 2015-2016.

Đề tài so sánh giữa La Liga và Ngoại hạng Anh gây nhiều tranh cãi gần đây. Theo Walcott, cựu cầu thủ Arsenal, từng đoán rằng Real Madrid chỉ xếp Top 8 nếu tới xứ sương mù. Còn Wayne Rooney, cựu đội trưởng Man Utd, khẳng định Barca sẽ không chịu nổi cường độ của Ngoại hạng Anh.

Nhưng sau nhận định của hai cựu cầu thủ này, thực tế đưa ra kết quả hoàn toàn khác. Ba đại diện La Liga đều thắng thuyết phục các đối thủ Ngoại hạng Anh ở vòng 1/8 Champions League: Real đè bẹp 5-1 Man City, Barca đánh bại Newcastle 8-3, còn Atletico hạ Tottenham 7-5.

Một đội Ngoại hạng Anh khác, Chelsea thậm chí thua PSG 2-8. Xứ sương mù chỉ còn hai đại diện vào tứ kết Champions League là Liverpool và Arsenal, nhờ thắng Galatasaray và Leverkusen.

La Liga cũng còn nhiều đại diện ở các Cup châu Âu khác. Betis của Pellegrini và Celta Vigo vào tứ kết Europa League, còn Rayo Vallecano vào tứ kết Conference League.

Thanh Quý (theo Marca)