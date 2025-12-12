Pearl Land xây nhà ở cho lực lượng công an tại Hiệp Phước

Bộ Công an phối hợp UBND TP HCM và Pearl Land khởi công dự án nhà ở cho lực lượng công an tại xã Hiệp Phước, ngày 12/12.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp Công ty Cổ phần Pearl Land tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở dành cho lực lượng Công an nhân dân tại lô C2, D1 thuộc khu dân cư 28 ha, xã Hiệp Phước. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh cùng đại diện các Sở, Ngành Thành phố tham dự sự kiện.

Dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại xã Hiệp Phước được khởi động như dấu mốc trong công tác chăm lo an sinh cho lực lượng tuyến đầu.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công phát biểu tại buổi lễ khởi công. Ảnh: Pearl Land

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh Bộ Công an luôn ưu tiên chính sách chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ, trong đó nhà ở ổn định là nền tảng giúp lực lượng an tâm công tác và phục vụ người dân. Dự án có diện tích quy hoạch khoảng 15.692,6 m2 được UBND TP HCM phê duyệt chủ trương đầu tư và Bộ Công an giao Pearl Land làm chủ đầu tư.

Công trình đặt tại khu vực được đánh giá có hạ tầng hoàn thiện, kết nối thuận lợi và tiềm năng phát triển lớn ở phía Nam TP HCM. Vị trí gần Phú Mỹ Hưng và là cửa ngõ ra hướng Cần Giờ giúp cư dân di chuyển nhanh đến trung tâm và các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ thông qua cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Khu đất giáp sông Long Kiểng mang lại môi trường sống thoáng đãng, giàu mảng xanh. Dự án cũng nằm gần hệ thống trường học các cấp, phù hợp cho gia đình cán bộ chiến sĩ có con nhỏ. Đây là yếu tố giúp công trình đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư trước mắt và tầm nhìn dài hạn.

Ông Nguyễn Trọng Khánh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pearl Land phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Pearl Land

Đại diện chủ đầu tư Pearl Land cho biết sẽ tổ chức thi công theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao, kiểm soát tiến độ và chất lượng trong toàn bộ quá trình xây dựng. Hạ tầng và các tiện ích phục vụ cư dân sẽ được đầu tư đồng bộ nhằm hình thành một môi trường sống văn minh, thuận tiện và bền vững cho lực lượng Công an.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh đánh giá dự án góp phần mở rộng quỹ nhà ở xã hội và tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: Pearl Land

Dự án Hiệp Phước là một trong hai dự án đầu tiên tại TP HCM thực hiện theo Nghị quyết 201/2025/QH15 và Nghị định 192/2025/NĐ-CP về thí điểm cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội. Với sự chỉ đạo của Bộ Công an, sự hỗ trợ của các sở, ngành và cam kết triển khai từ Pearl Land, dự án được kỳ vọng hoàn thành đúng kế hoạch, trở thành điểm nhấn mới của khu Nam thành phố và đóng góp cho chính sách an sinh của lực lượng Công an nhân dân tại TP HCM.

Hoài Phương