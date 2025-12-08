Công ty Pearl Land triển khai dự án nhà ở cho lực lượng công an nhân dân tại phường Bình Phú, TP HCM, góp phần cải thiện chất lượng sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Công trình khởi công ngày 7/12 trên diện tích khoảng 3.848 m2, thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu công năng với sảnh đón rộng, khối sinh hoạt chung thông thoáng và hệ thống mảng xanh nội khu. Khu thương mại - dịch vụ đi kèm phục vụ cư dân và gia tăng tiện ích cho khu vực Bình Phú, nơi có hạ tầng và các tuyến giao thông kết nối thuận lợi về trung tâm thành phố.

Lễ khởi công dự án. Ảnh: Pearl Land

Đại diện Pearl Land cho biết doanh nghiệp cam kết triển khai dự án theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, vật liệu và an toàn xây dựng. "Đây là công trình mang giá trị xã hội, hướng đến việc tạo lập không gian sống hiện đại, khang trang cho lực lượng công an nhân dân tại TP HCM", lãnh đạo Pearl Land nhấn mạnh.

Tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức đánh giá dự án có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ theo Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 192 của Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội. Dự án Bình Phú cũng là công trình đầu tiên tại TP HCM được triển khai theo chính sách này.

Ông Nguyễn Trọng Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pearl Land tại lễ Khởi công. Ảnh: Pearl Land

Theo Cục Quản lý xây dựng và Doanh trại, đến tháng 9/2025, nhu cầu nhà ở của lực lượng Công an nhân dân tại TP HCM sau sáp nhập đạt khoảng 9.897 căn và dự kiến tăng lên 14.847 căn vào năm 2030. Bộ Công an và UBND TP HCM đã thống nhất bố trí 6 khu đất để phát triển loạt dự án nhà ở chuyên biệt, trong đó dự án Bình Phú là bước khởi đầu.

Tại buổi lễ, các đại biểu đồng loạt nhấn nút khởi công, đánh dấu giai đoạn thi công chính thức. Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị TP HCM và chính quyền phường Bình Phú phối hợp hỗ trợ để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.

Pearl Land cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong toàn bộ quá trình thi công, nhằm bàn giao công trình đạt chuẩn và góp phần hoàn thiện hệ thống nhà ở dành cho lực lượng vũ trang tại khu vực phía Nam.

Hoài Phương