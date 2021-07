​PeakHomes đồng hành dự án La Queenara phát triển bền vững

PeakHomes trở thành đơn vị phát triển dự án La Queenara, đồng hành kiến tạo khu đô thị sầm uất kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp tại biển An Bàng, Hội An.

Được định hướng trở thành khu đô thị sầm uất kết hợp với tiêu chuẩn nghỉ dưỡng đẳng cấp và hệ sinh thái tiện ích phức hợp, khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara đã chinh phục giới đầu tư địa ốc cả nước.

Quy mô rộng lớn, tầm nhìn dài lâu

Với kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Hội An và khu vực miền Trung, dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An với tên thương mại là Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An làm chủ đầu tư.

Bằng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản PeakHomes được lựa chọn là đơn vị phát triển và giới thiệu dự án ra thị trường.

Trong giai đoạn một, dự án đang triển khai trên diện tích hơn 50 ha với mật độ xây dựng chỉ dưới 30% gồm các sản phẩm shoptel, hometel, boutique hotel, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập... 70% diện tích còn lại dành cho cảnh quan không gian xanh và mặt nước.

La Queenara được quy hoạch bài bản với các tiện ích nội khu đa dạng như quảng trường trung tâm rộng gần 10.000 m2, trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa đa năng đương đại, hệ thống giáo dục, phòng khám đa khoa chuẩn quốc tế, khách sạn, nhà hàng ẩm thực, hồ bơi, sân golf, bến du thuyền...

Phối cảnh tiện ích lõi phía sau các căn shoptel dự án La Queenara. Ảnh phối cảnh: PeakHomes.

trương chuyển đổi chức năng đô thị thị xã Điện Bàn từ vai trò vệ tinh sang chức năng kết nối và xây dựng vùng đất "đáng sống" phía Đông Quảng Nam. Với định hướng kiến tạo những giá trị bền vững theo thời gian, sản phẩm với đặc quyền "ba trong một" vừa nghỉ dưỡng, đầu tư sinh lời từ kinh doanh, cho thuê và an cư lâu dài La Queenara Hội An được giới đầu tư đánh giá là dự án nhiều triển vọng phát triển trong thời gian tới.

Dù chịu ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, La Queenara vẫn được chủ đầu tư nỗ lực thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy trình, đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo cam kết với nhà đầu tư.

Thông tin từ chủ đầu tư, ngày 4/3, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đã thực hiện nghiệm thu hoàn thành kết cấu hạ tầng trên phần diện tích dự án được giao của đợt một, hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước đã đấu nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, đảm bảo điều kiện thiết yếu để ở. Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu được ký kết ngày 14/6.

Ngày 14/7, Sở Xây dựng cũng đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục báo cáo UBND tỉnh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phần đất giao đợt một) cho dự án.

Dự án La Queenara đã hoàn thiện phần hạ tầng và được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam nghiệm thu. Ảnh: PeakHomes.

La Queenara đang được triển khai theo đúng tiến độ cam kết, tuân thủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, thể hiện trách nhiệm cũng như tâm huyết từ chủ đầu tư đối với dự án. Đến nay, chủ đầu tư dự án đã nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất hằng năm theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam hơn 389 tỷ đồng.

Dự án hiện hữu đón nhà đầu tư

Ngoài các hạng mục hạ tầng đã được nghiệm thu, chủ đầu tư đang triển khai xây dựng các tiểu khu shoptel bao gồm các dãy nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài, lõi tiện ích ở giữa gồm bể bơi, lối đi dạo, vườn châu Âu, khu vui chơi trẻ em, vườn nướng BBQ...

Hạng mục nhà mẫu shoptel đầy đủ nội thất cũng sẽ hoàn thành trong tháng 7 để đón các nhà đầu tư đến tham quan, trải nghiệm. Tổ hợp công trình rộng gần 7.000 m2 mặt sàn bao gồm khu lễ tân, khu vực trưng bày sa bàn, văn phòng bán hàng, nhà hàng cũng đã hoàn thiện phần xây dựng và đang tiến hành trang trí nội thất, thi công cảnh quan cây xanh, khu café ngoài trời để tiếp đón khách hàng vào tháng 8.

Đối với các công trình điểm nhấn của dự án, cổng phía Bắc đã được xây dựng trên trục đường Lạc Long Quân nối liền Đà Nẵng đến Hội An. Quảng trường trung tâm nằm giữa trái tim dự án cũng đang được hoàn thiện các hạng mục cây xanh, cảnh quan, hồ nước, khu nghỉ ngoài trời...

Đến La Queenara thời điểm này, quy mô tầm vóc của một khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp đang hiện hữu và thay đổi từng ngày với hệ thống giao thông kết nối theo quy hoạch ô bàn cờ. Chiều rộng lòng đường từ 5,5 - 10,5m, vỉa hè rộng 3 m mang phong cách châu Âu sẽ tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng hiện đại.

"Cách bảo tồn di sản hiệu quả nhất là viết tiếp những câu chuyện về nó. Chúng tôi không chỉ muốn xây dựng La Queenara trở thành dự án bất động sản tiêu biểu của khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng mà còn góp phần gìn giữ và nâng cao giá trị vốn có của vùng đất di sản này", đại diện công ty PeakHomes - đơn vị phát triển dự án chia sẻ.

Phong cách độc đáo, kiến trúc ấn tượng đã giúp La Queenara lập hat-trick ba giải thưởng bất động sản quốc tế IPA - International Property Awards 2021 cho hạng mục phát triển dự án phức hợp, kiến trúc nghỉ dưỡng và cảnh quan nghỉ dưỡng.

Dự án dự kiến mở bán chính thức vào quý III và quý IV.

Bảo Khánh