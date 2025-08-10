PCS Software ra mắt AI tự động hóa vận hành vận tải

Giải pháp Cortex tích hợp trong PCS TMS giúp rút ngắn quy trình, tối ưu điều phối và giảm khối lượng công việc thủ công trong ngành vận tải.

PCS Software vừa giới thiệu Cortex - động cơ trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp trực tiếp trong hệ thống quản lý vận tải PCS TMS. Đây được xem là bước tiến chiến lược giúp các doanh nghiệp vận tải nâng cao tốc độ vận hành, tăng hiệu quả và giảm thiểu các công việc thủ công.

Theo ông Mark Hill, CEO của PCS, chiến lược AI của công ty được xây dựng dựa trên hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, thấu hiểu sâu sắc nhu cầu khách hàng và các quy trình vận hành của nhà vận chuyển, môi giới và chủ hàng. "Chúng tôi tập trung phát triển AI thực sự hữu ích - những công cụ giúp cải thiện biên lợi nhuận, tự động hóa các đầu việc lặp lại và mang lại lợi thế cạnh tranh thực sự cho các doanh nghiệp vận tải sử dụng PCS", ông Hill nhấn mạnh.

Cortex hỗ trợ đội vận hành hoàn thành nhiều công việc trong thời gian ngắn hơn. Ảnh: VK Studio AdobeStock

Cortex hoạt động liền mạch trong hệ thống PCS TMS, hỗ trợ toàn diện các quy trình như điều phối, lập kế hoạch, quản lý an toàn, bảo trì, quản lý tài xế và các nghiệp vụ hậu cần. AI này đặc biệt phát huy tác dụng ở những khu vực đòi hỏi xử lý dữ liệu lớn và ra quyết định liên tục như điều phối, lập lịch, quản lý cơ hội và bảo trì kỹ thuật. Với Cortex, các quy trình được rút ngắn đáng kể, cho phép các đội vận hành hoàn thành nhiều công việc trong thời gian ngắn hơn.

Một điểm nổi bật khác là Cortex hỗ trợ quản lý mọi hình thức giao tiếp, từ email, tin nhắn, cuộc gọi thoại đến các giao diện điện tử như EDI hay API với sự trợ giúp của AI, góp phần tối ưu hóa luồng thông tin trong doanh nghiệp.

PCS Software là công ty công nghệ của Mỹ chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm cho ngành vận tải và logistics, nổi bật với nền tảng PCS TMS. Với tầm nhìn đưa AI vào trung tâm của quản lý vận tải hiện đại, PCS đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc chuyển đổi số chuỗi cung ứng toàn cầu.

Như Ý (Theo Food Logistics)