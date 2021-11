PC-Covid cập nhật quét được bốn loại QR

PC-Covid bổ sung khả năng quét mã QR của VNeID, bên cạnh QR của các ứng dụng chống dịch, CCCD và thẻ bảo hiểm y tế.

Tính năng mới được tự động thêm vào PC-Covid và người dùng không cần cập nhật. Với bổ sung này, ứng dụng hiện có thể quét được bốn loại QR phổ biến hiện nay, gồm: mã QR chung của các ứng dụng chống dịch, QR trên Căn cước công dân, Thẻ bảo hiểm y tế và VNeID.

Bổ sung mới được nhận định sẽ giúp việc quét mã để kiểm soát ra vào tại các địa điểm công cộng được thuận tiện hơn. Chủ cửa hàng, địa điểm công cộng có thể sử dụng duy nhất ứng dụng PC-Covid để quét mã của khách. Trong khi đó, người ra vào địa điểm công cộng có thể sử dụng bất cứ ứng dụng nào như PC-Covid, VNeID, VHD, hay đưa CCCD, thẻ bảo hiểm để chủ địa điểm quét.

Chủ địa điểm có thể dùng PC-Covid để quét mã QR của người dùng VNeID. Ảnh: Lưu Quý

Theo kế hoạch, VNeID sẽ sử dụng mã QR cá nhân cùng chuẩn với những ứng dụng chống dịch hiện có. Tuy nhiên, đến nay, ứng dụng của Bộ Công an chưa được cập nhật và vẫn sử dụng mã QR riêng.

Sự khác biệt trong chuẩn QR cũng khiến người dùng VNeID chưa thể quét được mã QR địa điểm dán trước các cửa hàng, vốn được tạo ra trên hệ thống của PC-Covid.

Theo Trung tâm Công nghệ phòng chống Covid-19 quốc gia, người dùng có thể chủ động đưa mã QR của mình để chủ địa điểm quét. Nếu không có điện thoại, người dân có thể in mã QR ra giấy, hoặc dùng QR trên Căn cước công dân, thẻ bảo hiểm.Việc quét mã QR tại các địa điểm công cộng hiện là yêu cầu bắt buộc, theo nghị quyết về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Ngoài việc bổ sung tính năng quét QR của VNeID, PC-Covid cũng nâng cấp tính năng "Khai báo di chuyển nội địa" theo chuẩn mới của Bộ Giao thông Vận tải. Người dùng khi di chuyển bằng máy bay chỉ cần khai báo trên ứng dụng này.

Trong cuộc họp ngày 16/10, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế và Bộ Công an đã thống nhất coi PC-Covid là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng chống dịch. Ứng dụng VNeID và Sổ sức khỏe điện tử vẫn sẽ được sử dụng lâu dài, trong đó VNeID phục vụ định danh, xác thực người dân và do Bộ Công an quản lý, còn Sổ Sức khỏe điện tử - ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe của người dân, trong đó có dữ liệu về tiêm chủng - do Bộ Y tế quản lý.

Lưu Quý