Pay2Pay nhận chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS

FPT trao chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS 4.0.1 Level 2 cho Pay2Pay - đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến tại Việt Nam, ngày 23/9.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) là tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán do Hội đồng Tiêu chuẩn bảo mật ngành thẻ thanh toán thiết lập. Hội đồng này gồm các tổ chức thẻ quốc tế lớn như Visa, MasterCard, American Express, Discover và JCB. Mục tiêu chính của tiêu chuẩn là bảo vệ dữ liệu chủ thẻ khỏi truy cập trái phép và giảm thiểu rủi ro gian lận trong giao dịch thẻ.

Ông Dương Quang Thái, đại diện Pay2Pay (thứ hai trái sang) nhận chứng chỉ PCI DSS 4.0.1 Level 2. Ảnh: Pay2Pay

Cổng thanh toán Pay2Pay trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt đáp ứng 12 nhóm tiêu chuẩn bảo mật và hơn 250 yêu cầu chi tiết của PCI DSS. Chứng chỉ nhận được là phiên bản mới nhất với các quy định nâng cao về truy cập dữ liệu, gồm áp dụng xác thực đa yếu tố. Điều này thể hiện mức độ hoàn thiện của hệ thống an ninh bảo mật tại Pay2Pay và xây dựng vị thế trong lĩnh vực thanh toán.

Ông Quản Đức Minh - Giám đốc sản xuất Khối dịch vụ công nghệ mới FPT IS, Tập đoàn FPT, bày tỏ: "FPT tự hào đồng hành cùng Pay2Pay trong dự án này. Việc Pay2Pay đạt chứng chỉ PCI DSS 4.0.1 Level 2 không chỉ là minh chứng cho nỗ lực đảm bảo an toàn thông tin, mà còn cho thấy xu hướng tất yếu các doanh nghiệp Fintech Việt Nam đang ngày càng chuyên nghiệp, chủ động và quyết liệt hơn trong đầu tư cho bảo mật. FPT sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp bảo mật toàn diện cho ngành".

Đại diện FPT phát biểu tại lễ trao chứng chỉ PCI DSS. Ảnh: Pay2Pay

Ông Dương Quang Thái - Tổng giám đốc Pay2Pay bày tỏ vinh dự vì cổng thanh toán Pay2Pay được cấp chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS 4.0.1 Level 2. "Chúng tôi cam kết duy trì và không ngừng nâng cao các tiêu chuẩn bảo mật, nhằm mang đến cho khách hàng và đối tác một nền tảng thanh toán an toàn, minh bạch và tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế", ông Thái nói và cho biết Pay2Pay cũng coi đây là bước nền quan trọng để tiếp tục đồng hành cùng xu hướng chuyển đổi số tài chính và tài sản số tại Việt Nam, góp phần xây dựng một hệ sinh thái thanh toán hiện đại và bền vững.

Việc Pay2Pay đạt chứng chỉ PCI DSS cho thấy doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo mật trong xử lý dữ liệu thẻ thanh toán, là tiền đề để Pay2Pay triển khai các dự án kinh doanh mới và mở rộng quan hệ hợp tác. Điều này cũng góp phần nâng cao mức độ an toàn cho hệ thống công nghệ thông tin, đồng thời tạo nền tảng để doanh nghiệp duy trì khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực thanh toán điện tử.

Thành lập năm 2023, Pay2Pay là đơn vị trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép với đa dạng dịch vụ từ cổng thanh toán, thu hộ - chi hộ và ví điện tử, giúp khách hàng tối ưu dòng tiền, đối tác an tâm phát triển kinh doanh. Pay2Pay hướng tới cung cấp các dịch vụ tài chính an toàn, giúp đối tác an tâm phát triển kinh doanh. Đơn vị nỗ lực xây dựng hệ sinh thái thanh toán tiện lợi phục vụ cả doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số tại Việt Nam.

Thanh Thư