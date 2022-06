Pax Thiên theo mẹ Angelina Jolie đi làm phim

ItalyPax Thiên - con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie - đến hỗ trợ mẹ tại phim trường "Without Blood" ở Rome.

Theo ET Canada, Angelina Jolie và Pax Thiên cùng đến trường quay gần đấu trường Colosseum hôm 22/6. Chàng trai gốc Việt giống trợ lý đoàn phim khi đeo bộ đàm, thường xuyên trao đổi với mẹ công việc của êkíp.

Dự án là lần thứ năm Jolie ngồi ghế đạo diễn. Kịch bản Without Blood dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Italy Alessandro Baricco. Câu chuyện gốc kể về Nina, mất gia đình từ năm bốn tuổi vì chiến tranh. Đến tuổi 50, cô gặp lại ân nhân tha mạng cho mình và hồi tưởng những bi kịch lúc nhỏ.

Pax Thiên (mũ đen) hỗ trợ mẹ trên phim trường. Ảnh: Backgrid

Thời gian qua, Pax Thiên hiếm xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện lớn. Cậu không tham gia chuỗi hoạt động quảng bá bom tấn Eternals của Jolie. Một số nguồn tin thân cận diễn viên cho biết Pax Thiên bận chuẩn bị cho cuộc sống đại học, sau khi tốt nghiệp trung học hồi tháng 6/2021.

Pax Thiên (tên khai sinh: Phạm Quang Sáng), sinh ngày 29/11/2003 tại TP HCM. Sau khi ra đời, Pax bị mẹ - nghiện ma túy và chưa lập gia đình - bỏ rơi. Cậu được đưa vào Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình (TP HCM). Tháng 1/2007, Angelina Jolie nộp đơn xin con nuôi tại Việt Nam. Nữ diễn viên hoàn tất thủ tục đưa Pax về Mỹ nuôi vào tháng 3 năm đó. Jolie và Pitt đặt tên con là Pax Thiên với ý nghĩa "bầu trời hòa bình".

Maddox (áo trắng) - con cả của Jolie - cũng tới trường quay phim của mẹ. Cậu đang là sinh viên ngành Hóa sinh của Đại học Yonsei tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Backgrid

Lần gần nhất Angelina Jolie ngồi ghế đạo diễn là phim First They Killed My Father (2017). Dự án nhận một đề cử Quả Cầu Vàng ở hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất". Trước đó, cô đạo diễn kiêm đóng chính phim tình cảm lãng mạn By the Sea cùng chồng cũ Brad Pitt. Hai người vào vai cặp vợ chồng sắp tan vỡ, cố gắng hàn gắn mối quan hệ trong một khách sạn ở Pháp.

Sáu con của Angelina Jolie Sáu con của Angelina Jolie và Brad Pitt. Video: Phương Mai

Phương Mai (theo ET Canada)