Pax Thiên, Maddox ủng hộ em gái ở đại học

MỹPax Thiên, Maddox - hai con trai của Angelina Jolie - đến chúc mừng em gái Zahara tham gia hội nữ sinh ở đại học.

Theo Page Six, Angelina Jolie, Pax Thiên và con trai cả Maddox đến Đại học Spelman (Atlanta), nơi Zahara Marley Jolie-Pitt đang theo học. Gia đình cô dự một buổi tiệc trưa hôm 16/11 để mừng Zahara tham gia Alpha Kappa Alpha Sorority - hội nữ sinh người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử, thành lập năm 1908.

Angelina Jolie thể hiện niềm tự hào với những gì con gái đạt được khi lên đại học. Gia đình cô chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô, nhân viên của trường. Pax Thiên cùng mẹ và anh trai chọn trang phục đồng điệu với tông đen.

Từ trái qua: Angelina Jolie, con gái cô - Zahara và hai con trai Pax Thiên, Maddox tại trường đại học. Ảnh: Instagram Angelinajolie__fp

Ở năm thứ hai đại học, Zahara quen nhiều bạn, tham gia các sự kiện. Trước đó, cô và Jolie cùng tới trường làm thủ tục nhập học. Tại buổi lễ chào mừng tháng 8/2022, mẹ con minh tinh giao lưu, nhảy múa cùng các phụ huynh, học sinh.



Bên cạnh việc học, Zahara cùng mẹ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Hồi tháng 2, họ gặp các nhà lập pháp ở Washington, D.C, vận động việc thông qua đạo luật để phát triển khoa học pháp y, chấm dứt tình trạng vụ án hiếp dâm tồn đọng, giải quyết nạn phân biệt chủng tộc trong các bản án sai.

Angelina Jolie bên con gái Zahara trong một buổi ra mắt phim của mẹ. Ảnh: WireImage

Thời gian qua, Pax Thiên và em gái hỗ trợ Angelina Jolie trong công việc kinh doanh thời trang. Hồi tháng 9, cả hai tham gia buổi chụp hình cho tạp chí Vogue để giúp mẹ quảng bá thương hiệu thời trang ra mắt vào tháng 11. Ở hậu trường, Pax Thiên cầm máy ảnh để tự chụp những bức hình riêng, quay video buổi chụp hình cho tạp chí. Maddox đang theo đuổi ngành Hóa sinh tại cao đẳng quốc tế Underwood (trực thuộc đại học Yonsei) ở Hàn Quốc từ tháng 8/2019.

Angelina Jolie từng cho biết các con là nguồn động lực giúp cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn. 10 năm qua, có lúc cô cảm thấy chán nản, đánh mất bản thân. Nhờ các con, cô được chữa lành tổn thương, học cách sống khác. "Tôi đã có thể trở nên tồi tệ hơn nếu không nhờ khao khát sống vì các con. Tôi hy vọng bản thân là chỗ dựa an toàn và ổn định cho chúng", cô nói.

Sau khi chia tay Brad Pitt, Jolie một mình giữ quyền nuôi sáu con, giảm bớt công việc để dành nhiều thời gian bên chúng. Minh tinh và các con thường xuyên đi chơi, dạo phố, dự sự kiện chung. Angelina Jolie có ba con nuôi - Maddox (22 tuổi), Pax Thiên (19 tuổi), Zahara (18 tuổi) - và ba con đẻ - Shiloh (17 tuổi), Knox và Vivienne (15 tuổi).

Angelina Jolie, 48 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, ông Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Minh tinh từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar. Năm 2014, cô kết hôn Brad Pitt và được cả Hollywood chú ý. Cả hai từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trên thế giới. Ba năm sau, cô đệ đơn ly hôn Brad Pitt, lấy lý do có nhiều quan điểm khác biệt không thể hòa giải.

Angelina Jolie và các con Angelina Jolie và các con hồi tháng 6. Video: The Hollywood Fix

