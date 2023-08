Pax Thiên mặc đồng điệu với mẹ dạo phố

New YorkPax Thiên - con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie - cùng mẹ mặc phong cách đơn sắc khi đi chơi trên phố.

Hôm 16/8, hai mẹ con xuất hiện trên khu phố SoHo với trang phục màu sắc trung tính. Pax Thiên kết hợp áo nỉ trắng đơn giản, quần jeans đen, sneakers Converse, đeo dây chuyền bạc hình chú gấu và mũ lưỡi trai. Angelina Jolie diện cả "cây" đen với blazer, quần ống suông và áo hai dây đắp ren, nhấn bằng túi tote Horizontal Cabas phong cách logomania của Céline giá 1.850 USD.

Angelina Jolie và con trai Pax Thiên mặc cùng phong cách khi dạo phố. Ảnh: GC Images

Theo People, Pax duy trì phong cách dạo phố đơn giản với tông đen trắng nhiều năm qua. Trong suốt mùa hè, hai mẹ con nhiều lần đi chơi ở New York. Gần đây nhất, anh cùng mẹ và em gái Zahara đi tìm mua nhà. Hồi tháng 6, Pax đeo kính râm giống mẹ đi dạo. Đam mê nhiếp ảnh và quay phim, anh hay mang máy ảnh chuyên nghiệp mỗi lần ra phố.

Angelina Jolie đi ăn tối cùng Pax Thiên, Shiloh và Zahara (video: NYCPAP) Pax Thiên giơ tay chào các paparazzi khi cùng mẹ và các em Shiloh, Zahara đi ăn tối ở Soho hồi tháng 6. Anh thể hiện sự ga lăng khi xuống xe trước để đỡ mẹ. Video: NYCPAP

Pax Thiên (tên khai sinh Phạm Quang Sáng) 20 tuổi, được Jolie và Pitt nhận nuôi năm 2007. Anh tốt nghiệp trung học tại trường tư thục ở Los Angeles vào tháng 6/2021. Pax Thiên từng hai lần làm trợ lý cho mẹ trên phim trường. Năm 2017, Pax chịu trách nhiệm quay phim và chụp ảnh hậu trường cho dự án First They Killed My Father ở Campuchia. Giữa năm 2022, anh giúp Jolie xách đồ, trao đổi công việc với êkíp phim điện ảnh Without Blood.

Pax đang theo đuổi công việc sáng tạo nghệ thuật sáng tạo nghệ thuật thị giác truyền thông hỗn hợp và truyền thông số. Các tác phẩm đi theo trường phái trừu tượng, được tạo nên từ nhiều phương tiện hoặc chất liệu.

Họa Mi (theo People)