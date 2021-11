Pax Thiên dự sự kiện cùng mẹ

MỹPax Thiên cùng mẹ Angelina Jolie và em gái Shiloh xuất hiện tại buổi giới thiệu phim tài liệu "Paper & Glue", hôm 18/11.

Theo Daily Mail, minh tinh Angelina Jolie đưa hai con tới ủng hộ buổi công chiếu tác phẩm của nghệ sĩ người Pháp JR. Cô cùng Shiloh mặc đồng điệu với tông màu đen trong khi Pax Thiên chọn sơ mi kẻ caro cùng quần jeans. Ba người vui vẻ chụp ảnh lưu niệm với JR. Sự kiện còn có một số sao Hollywood khác như nữ diễn viên Sofia Boutella.

Shiloh, JR, Angelina Jolie và Pax Thiên (từ trái qua). Ảnh: Rex

Thời gian qua, Pax Thiên hiếm xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện lớn. Cậu không tham gia chuỗi hoạt động quảng bá bom tấn Eternals của Jolie. Một số nguồn tin thân cận diễn viên cho biết Pax Thiên bận chuẩn bị cho cuộc sống đại học, sau khi tốt nghiệp trung học hồi tháng 6.

Pax Thiên (tên khai sinh: Phạm Quang Sáng), sinh ngày 29/11/2003 tại TP HCM. Sau khi ra đời, Pax bị mẹ - nghiện ma túy và chưa lập gia đình - bỏ rơi. Cậu được đưa vào Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình (TP HCM). Tháng 1/2007, Angelina Jolie nộp đơn xin con nuôi tại Việt Nam. Nữ diễn viên hoàn tất thủ tục đưa Pax về Mỹ nuôi vào tháng 3 năm đó. Jolie và Pitt đặt tên con là Pax Thiên với ý nghĩa "bầu trời hòa bình".

Sau khi ly dị Brad Pitt, Angelina Jolie xây dựng cuộc sống mẹ đơn thân quanh sáu con. Gần đây, minh tinh có nhiều dự án phim mới như Those Who Wish Me Dead hay bom tấn Eternals của Marvel.

Sáu con của Angelina Jolie Sáu con của Angelina Jolie và Brad Pitt. Video: Dream City, Backgrid

Phương Mai (theo Daily Mail)